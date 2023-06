Cultura promove exposição do 16º Salão de Humor e 5º Salãozinho do Humor no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura realiza até o dia 2 de julho a exposição do 16º Salão de Humor e 5º Salãozinho do Humor. A mostra está no saguão de entrada do Centro Cultural e pode ser apreciada de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O Centro Cultural fica localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

O 16º Salão de Humor de Mogi Guaçu sempre é direcionado para artistas profissionais e tem como objetivo despertar a importância das artes visuais como forma de expressão, destacar novos talentos, promover conscientização e reflexão, valorizar os artistas e divulgar diferentes modalidades artísticas.

O secretário de Cultura, André Sastri, contou que nessa edição, os trabalhos inéditos são nas modalidades de cartum, caricatura e história em quadrinhos. “Não perca a chance de conferir as obras de humor incríveis e se divertir com a criatividade dos artistas. Venha prestigiar essa exposição que vai alegrar o seu dia”, comentou.

Já o 5º Salãozinho do Humor é destinado ao público infantil e tem como intuito atender as crianças interessadas nessa arte. “Hoje, o Salãozinho do Humor concentra-se especificamente em caricatura e histórias em quadrinhos, proporcionando uma plataforma inclusiva e adequada para os talentos emergentes nesses campos”, destacou o secretário.