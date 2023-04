11ª Olimpíadas da GCM: Mogi Guaçu termina em 5º lugar na classificação geral do evento

A Guarda Municipal Civil (GCM) de Mogi Guaçu terminou na 5ª colocação geral da 11ª Olimpíadas das Guardas Civis do Estado de São Paulo, competição encerrada neste domingo, 2 de abril. A Corporação guaçuana conquistou nove medalhas, sendo quatro de prata e cinco de bronze e totalizou 126,5 pontos. A campeã do evento foi a cidade de São Paulo com 366 pontos, seguida por Indaiatuba, em segundo lugar, com 314 pontos, Mogi das Cruzes (198 pontos) e Campinas (135,5pontos).

Mogi Guaçu sediou a 11ª Olimpíada da GCM durante seis finais de semana consecutivos entre 25 de fevereiro e 2 de abril. Além da GCM de Mogi Guaçu, outros 46 munícipios participaram desta edição que voltou a ser disputada após dois anos de interrupção devido a pandemia da Covid-19.

A competição foi organizada pela Secretaria Municipal de Segurança com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e faz parte do calendário de comemorações de aniversário de 41 anos da GCM guaçuana, em 9 de março, e das festividades dos 146 anos de Mogi Guaçu, celebrado em 9 de abril.

O secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, destacou a importância da prática esportiva no dia a dia das pessoas. “Como professor de Educação Física ressalto que o esporte é um meio de integração e evolução da sociedade. As Guardas Municipais do Estado de São Paulo estão de parabéns pela participação”, disse.

Paulo Henrique destacou ainda que esta Olimpíada teve um significado muito importante para Mogi Guaçu. “A competição colocou a GCM guaçuana no cenário estadual e, consequentemente, a nossa cidade. Todas as Corporações participantes estão de parabéns”, falou.

Para 2024, a expectativa é de a 12ª Olimpíadas das Guardas Civis do Estado de São Paulo seja disputada em São Caetano do Sul. “Não há nada definido sobre isso ainda. No entanto, esta cidade já manifestou interesse em sediar o evento no próximo ano”, finalizou o secretário.