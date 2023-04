Em suma, é muito comum ficar em dúvida sobre o que dar de brinde para clientes no Natal. Afinal, cada cliente tem um gosto diferente. Além disso, é provável que nenhum dos seus clientes espere um brinde nesta data.

Você sabia que a procura por brindes personalizados nessa época do ano cresce muito? Sendo assim, capriche na escolha e personalização dos seus brindes!

Seja para os seus clientes, funcionários da sua empresa ou simplesmente para dar para pessoas. Um presente ou brinde personalizado é uma forma de reconhecimento muito profunda!

O que as pessoas mais gostam de ganhar de brinde?

Nem todos têm os mesmos gostos, não é mesmo? Um único tipo de brinde não agrada os diferentes tipos de pessoas.

Por isso, é interessante ver várias ideias de presentes de natal baratos para resolver isso.

No entanto, presentes úteis são os que mais desempenham lembranças e usos. Esse tipo tende a ser mais útil ou fazer sucesso com clientes e funcionários.

Produzir um brinde ou presente personalizado pode impactar seus colaboradores e clientes de uma forma muito profunda. Escolher presentes de qualidade e úteis são os melhores nestes momentos, e os mais preferidos.

Como recompensar a sua equipe?

O ano de 2023 foi um ano de muitos recomeços e um ano de muitos desafios para todos. Ainda que no âmbito profissional ou pessoal, foi possível vencer muitos obstáculos até chegar aqui.

Seja a crise sanitária, as restrições e novas formas de vida e funcionamento de autarquias, nada parou equipes.

Sendo assim, presentear estes que tiveram que utilizar da sua criatividade para dar a volta por cima é o ideal!

Principalmente pois, conseguiu-se vencer muitos contratempos e o merecimento é algo que deve ser reconhecido a todo momento.

Isso é algo que merece uma recompensa. E recompensar adequadamente a sua equipe é uma forma de agradar e incentivar.

Se você quer dar uma recompensa ideal, é necessário que você consulte o RH e procure saber qual o melhor gosto de cada equipe de trabalho.

Dar uma recompensa no final do ano para a sua equipe, seja de Natal ou ano novo, poderá dar um gás para que eles possam no ano seguinte vestir a empresa e seus valores.

Como pensar nos brindes natalinos?

É altamente recomendável que você procure brindes natalinos ou que tenha a ver com um novo ciclo. Procure brindes criativos, e capriche na qualidade deles.

Procure presenteá-las com algo que as surpreenda e possa ser utilizado no dia a dia do endomarketing.

Brindes natalinos para os seus colaboradores

Quem é chefe ou presidente sempre gosta de chegar no final do ano com a sua empresa feliz e com metas alcançadas, não é mesmo?

Então, no momento que for fazer aquela confraternização de final de ano, procure dar os brindes neste momento.

Selecionamos algumas sugestões para você presentear a sua equipe:

Imãs decorativos : sendo uma das melhores opções de decoração, quando mais específico e personalizado ele for, melhor! Procure temas ligados a natal, ano novo, ou objetivos de vida de seus colaboradores. Se for fazer algum bem específico e individual, procure personalizar com nome ou com algo que ele goste, como por exemplo um hobby;

: sendo uma das melhores opções de decoração, quando mais específico e personalizado ele for, melhor! Procure temas ligados a natal, ano novo, ou objetivos de vida de seus colaboradores. Se for fazer algum bem específico e individual, procure personalizar com nome ou com algo que ele goste, como por exemplo um hobby; Porta-retrato magnético : quer deixar o ambiente de trabalho do seu funcionário ou equipe mais próximo de quem ele ama? Este tipo de presente pode ser o ideal! Principalmente porque ele pode colocar ali uma foto de local ou meta de viagem que ele almeja;

: quer deixar o ambiente de trabalho do seu funcionário ou equipe mais próximo de quem ele ama? Este tipo de presente pode ser o ideal! Principalmente porque ele pode colocar ali uma foto de local ou meta de viagem que ele almeja; Lousa magnética : esse tipo de presente deixa a sala ou ambiente de trabalho do funcionário ou da equipe bem decorada e bonita. Ela ajuda na organização e ainda pode ser colocado objetos pessoais personalizados;

: esse tipo de presente deixa a sala ou ambiente de trabalho do funcionário ou da equipe bem decorada e bonita. Ela ajuda na organização e ainda pode ser colocado objetos pessoais personalizados; Cartela de adesivos resinados: deixe o natal, ano novo ou os meses por vir do novo ciclo mais bonito. faça uma cartela personalizada com adesivos com o nome, função na empresa ou com o Hobby daquele funcionário.

O que dar de brinde para clientes no natal?

Lembrar seus clientes dos seus serviços e da sua empresa como referência é o ideal nesse tipo de presente. Este é o objetivo principal dele.

Por isso, lembre-se, seu cliente é extremamente importante no seu negócio. Capriche no presente e na qualidade ao presenteá-lo. Os principais presentes são:

Bandana : Este é um dos mais simples. Se sua empresa é pet-friendly, dar esse presente para os seus clientes é o ideal. Afinal, você não estará só cuidando dele, e sim do que ele também ama e isso impacta de certa forma;

: Este é um dos mais simples. Se sua empresa é pet-friendly, dar esse presente para os seus clientes é o ideal. Afinal, você não estará só cuidando dele, e sim do que ele também ama e isso impacta de certa forma; Bloco de anotações imã : Se puder, procure dar aos seus clientes bloco de anotações com o nome da sua empresa. Isso é um presente útil no dia a dia e ele irá lembrar de você como referência para aquele determinado fim sempre que precisar;

: Se puder, procure dar aos seus clientes bloco de anotações com o nome da sua empresa. Isso é um presente útil no dia a dia e ele irá lembrar de você como referência para aquele determinado fim sempre que precisar; Quebra-cabeças : Lembrar de dar aos seus clientes algo que lembre sua empresa e presenteie os seus filhos é o ideal. Principalmente, porque quem cuida do futuro dos clientes, é alguém que preza por algo que é essencial na vida das pessoas, o amor. Quem ama cuida… Quem ama faz com qualidade… e sua empresa será lembrada como uma empresa zelosa;

: Lembrar de dar aos seus clientes algo que lembre sua empresa e presenteie os seus filhos é o ideal. Principalmente, porque quem cuida do futuro dos clientes, é alguém que preza por algo que é essencial na vida das pessoas, o amor. Quem ama cuida… Quem ama faz com qualidade… e sua empresa será lembrada como uma empresa zelosa; Cartela de ímãs descartáveis: Aposte em dar esse tipo de presente com qualidade. Sempre que for visitar seu cliente, deixe um com ele, com alguma temática.

Não se limite só a estes, procure uma empresa de brindes personalizados e encomende outros que se encaixem melhor no seu negócio ou propósito!