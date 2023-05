4ª etapa do Campeonato Paulista de Automodelismo Off Road é realizado em Mogi Guaçu

No último final de semana, dias 20 e 21 de maio, Mogi Guaçu recebeu a 4ª etapa do Campeonato Paulista de Automodelismo Rádio controlado Off-Road, no ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A competição contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O destaque ficou por conta do piloto da cidade Gianlucca Dalalana, que foi o campeão e teve a volta mais rápida da categoria Buggy Racer, no qual competem os pilotos prós de automodelismo off-road.

Além dele, na categoria Buggy Sport, a cidade teve mais três destaques: Felipe Santiago conquistou o vice-campeonato, Daniel Gimenes o 3° lugar e Bruno Mezenga o 5°. Nessa categoria competiram 16 pilotos. Já na categoria Buggy Racer, foram 12 competidores.

José Maria Teodoro, um dos responsáveis pela organização do evento, comentou que, em 2022, Mogi Guaçu sediou o Sudamericano RC Off Road. “A cidade tem uma das melhores pistas do Estado de São Paulo. É um hobbie que nos proporciona uma adrenalina incrível, sem contar que a RC Guaçu se tornou uma família, são momentos juntos que não há dinheiro que pague”, completou.

Além dos pilotos citados, Mogi Guaçu conta com Marcos Wolff, Leandro Martimiano e Danilo Piasecki como representantes da equipe de automodelismo rádio controlados. A próxima etapa está marcada para acontecer no dia 25 de junho, na cidade de São José dos Campos.