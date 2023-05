10 GCMs recebem treinamento operacional para atuar na Central de Monitoramento

Na manhã desta terça-feira, 23 de maio, cerca de 10 guardas civis municipais receberam o primeiro treinamento operacional para atuarem na Central Guaçuana de Monitoramento e Inteligência (Cegin) de Mogi Guaçu, que está em fase final de instalação na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, e tem inauguração marcada para às 19h do dia 7 de junho.

A Secretaria Municipal de Segurança está implantando a Muralha Digital – um sistema de monitoramento que permite controlar entradas e saídas da cidade, e a movimentação em pontos estratégicos, de grande circulação. Nesta primeira fase, o município contará com 25 pontos que serão monitorados 24 horas por dia e um total de 48 câmeras de alta definição.

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Élzio Romualdo, contou que a Central de Monitoramento deve entrar em operação até o início de junho, para que seja realizada a fase de testes operacionais conclusivos da Cegin. “O local contará com sistema inédito de monitoramento de câmeras na cidade inteira e em diferentes localidades, além de comunicação integrada com o alerta emergencial”, disse.

Os 10 GCMs receberão outros dois módulos de treinamentos com a data ainda a ser definida. “A partir de sua inauguração iremos trabalhar no local com este número de guardas civis. Com o tempo, a Cegin irá atuar com mais frequência e intensificar o trabalho de segurança no combate à criminalidade em Mogi Guaçu e, assim, vamos aumentar o nosso efetivo na Central de Monitoramento”, destacou.

Concurso

Vale lembrar que está sendo realizado o Concurso Público 02/2023 da Guarda Civil Municipal (GCM). O processo prevê a contratação inicial de 40 novos integrantes para a 2ª classe da Corporação. O aumento do efetivo foi autorizado pelo prefeito Rodrigo Falsetti e novas contratações serão realizadas tão logo o processo seletivo seja concluído. Esta será a maior ampliação de integrantes da GCM na última década.

Escolas

A Central de Monitoramento terá sistema de segurança interligado com as escolas do município. “É um aplicativo que será interligado com o nosso sistema de segurança, como se fosse um botão de segurança, e as escolas, por sua vez, poderão nos acionar a qualquer momento ou ao identificarem qualquer ato suspeito. É um reforço a mais para nossas escolas utilizando a tecnologia que iremos usar no videomonitoramento”, explicou o secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.

Além do botão de segurança para as escolas, a Central de Monitoramento terá o dispositivo SOS Guardiã, sendo esse voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica. Quando acionado, em virtude de perigo iminente de agressão, o equipamento emite um alerta para que a vítima seja socorrida.