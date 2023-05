Consórcio Intermunicipal de Saúde abre inscrições para dois processos seletivos com vagas para Mogi Guaçu

O Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril abriu inscrições para dois processos seletivos destinados a selecionar candidatos para contratação por prazo indeterminado. O edital completo encontra-se publicado nos sites www.con8.org.br e www.sigmarh.com.br.

Os processos seletivos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período. Um deles disponibiliza mais de 50 cargos, entre eles: enfermeiro, farmacêutico, recepcionista, assistente administrativo, assistente social, biólogo, biomédico, dentista e médico. O segundo processo prevê contratação para nove cargos, como motorista e servente.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet no endereço www.sigmarh.com.br no período das 8h do dia 25 de maio até 16h do dia 22 de junho. Todas as informações sobre os dois processos seletivos estão disponíveis nos editais listados acima.