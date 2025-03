3ª Startup Day de Mogi Guaçu traz oportunidades de empreendedorismo

A 3ª Startup Day de Mogi Guaçu irá trazer palestras sobre empreendedorismo, inovação e inteligência artificial. A startup local será uma execente oportunidade para os empreendedores, startups e inovadores que querem estar à frente no mercado. O evento está marcado para o sábado, 22 de março, das 8h às 12h, e irá acontecer na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), no Centro.

O evento será aberto ao público e, para participar, o cidadão deve se inscrever gratuitamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-mogi-guacu/2829950. Ao todo, serão 140 vagas e, por isso, o quanto antes o interessado efetuar o cadastro, melhor será para garantir o seu lugar. Mais informações ou eventuais dúvidas, entrar em contato com Dito Albiero pelo telefone (19) 99765.2542.

A 3ª Startup Day de Mogi Guaçu é uma realização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), juntamente com a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Habitação, Indústria e Comércio e de Tecnologia e Inovação.

“Com certeza, será um encontro imperdível com cases de sucesso, além de um bate-papo sobre startups e, principalmente, de como tirar sua ideia do papel e de como a inovação pode fomentar o seu negócio. Esse será o momento de fazer o seu networking e de mergulhar no ecossistema das startups”, comentou o secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira.

3ª Startup Day de Mogi Guaçu

Data: Sábado, 22 de março

Horário: 8h às 12h

Local: Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg)

Endereço: Rua Doutor Luiz Anhaia Melo, 260, Centro – (entrada pelo estacionamento)

Programação

9h15 – Painel Transformando necessidades em negócios inovadores

Mediador: Ricardo Martins (Sebrae for Startups)

Participantes: Bruno Roberto Belli Francisco (4uPlayer)

José Renato Martini (Conatus Ambiental)

10h – Como a inovação pode ajudar a fomentar negócio

Palestrante: Ricardo Martins (Uecs Sebrae)

10h30 – O Superciclo Tecnológico: IA, IOT e Biotecnologia

Palestrante: José Renato Martini (Conatus Ambiental)

11h15 – Iniciativas de inovação aberta em empresas de Mogi Guaçu

Palestrantes: Rodrigo Furquini e Letícia Lellis Bueno da Silva (Time Open Innovation)

11h45 – Conexão: Impulsionando o ecossistema local de inovação

12h – Encerramento