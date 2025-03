Parque dos Eucaliptos terá LEVA Móvel para a coleta de recicláveis

No próximo sábado, dia 22 de março, o Parque da Amizade, localizado no Parque dos Eucaliptos, na Zona Sul, será ponto do LEVA (Local de Entrega Voluntária Assistida) para a coleta de materiais recicláveis pelos moradores daquela região. O projeto é uma iniciativa da Associação Protetores do Parque da Amizade, da Associação Cooper 3Rs e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

No período das 9h às 14h, o caminhão da coleta seletiva da SAAMA e a equipe da Cooper 3Rs estarão no Parque da Amizade fazendo a coleta dos materiais que os moradores levarem ao local e orientando o público sobre a coleta seletiva. O projeto visa atender especialmente os moradores dos Parques dos Eucaliptos I, II e III e o Jardim Santa Madalena. Porém, o LEVA Móvel também estará à disposição da população neste sábado.

Um cronograma de trabalho será definido, pois a ideia é de que o LEVA Móvel esteja no Parque da Amizade a cada 15 dias para a coleta dos recicláveis. Dependendo da aceitação dos moradores, a coleta poderá ser feita semanalmente. A comunidade será inserida no projeto, a fim de que participe e compreenda a importância das ações da coleta seletiva. O morador poderá separar seu material e levar até o LEVA Móvel nos dias de coleta.

“Nós temos essa parceria com a Cooper 3Rs, que realiza um excelente trabalho em nosso município e a ideia é expandir o projeto. O Parque da Amizade será um projeto piloto e temos a intenção de ampliá-lo para outras regiões da cidade, pois a coleta seletiva é de suma importância e é uma maneira de mobilizarmos a comunidade a promover a coleta seletiva”, comentou Benito Aielo, secretário da SAAMA.

O LEVA Móvel ficará em um ponto fixo do Parque da Amizade, a fim de que os moradores levem os materiais recicláveis até o local. A Cooper 3Rs dará a devida destinação ao que for coletado, assim como já ocorre com o LEVA instalado no estacionamento do Centro Cultural. Nos dois casos, os moradores terão a assistência da equipe de catadores educadores durante o processo de descarte dos resíduos.

“São mais de seis mil moradores nesses quatro bairros e, como não contamos com coleta seletiva, procuramos os responsáveis para essa parceria no Parque da Amizade, um local que já cuidamos com tanto carinho. Aliás, temos uma preocupação com a limpeza dos nossos bairros e é justamente isso que trabalhos com os moradores e a coleta seletiva vem somar com as ações que estamos desenvolvendo ao longo dos últimos anos”, contou Maria de Fátima Andreazi, presidente da Associação Protetores Parque da Amizade.