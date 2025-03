Carnê digital: IPTU 2025 já está disponível de forma online e primeira parcela vence a partir de 25 de abril

Os carnês do IPTU (Imposto Predial de Territorial Urbano) e da Taxa de Coleta de Resíduos de 2025 já estão disponíveis pela internet no site da Prefeitura de Mogi Guaçu. Para acessar o carnê, basta o contribuinte entrar no endereço https://mogiguacu.intertecsolucoes.com.br/ords/mguacu/f?p=1577:1::::::, acessar a aba 2ª via e espelho do IPTU e imprimir as parcelas para o pagamento. Uma das novidades do IPTU 2025 é a possibilidade de pagamento via pix ou por meio do QR Code ou código de barras.

Para realizar o pagamento de forma online, o contribuinte precisa estar com o número de cadastro municipal do imóvel em mãos. Este número fica disponível na capa de carnê de IPTU, do lado direito do nome e endereço do contribuinte. A inscrição imobiliária do imóvel deve ser digitada sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos. Exemplo: NE123456789000.

“Nós temos modernizados nossos sistemas de recebimentos e de cobrança e, neste ano, o contribuinte pode pagar o IPTU via pix, um dos modelos de pagamentos mais utilizados. Os boletos já estão disponíveis para pagamento, enquanto preparamos a entrega dos carnês via Correios”, comentou o secretário de Finanças, Oliveira Pereira da Costa.

A expectativa da Secretaria Municipal de Finanças é iniciar a distribuição dos carnês do IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos pelos Correios nos endereços de correspondência que constam do cadastro municipal no início de abril. Cerca de 70 mil carnês serão entregues e a previsão de arrecadação é de pouco mais de R$ 42 milhões.

Vale lembrar que o pagamento da cota única terá desconto de 8%, exceto para a taxa de coleta de resíduos. Os boletos do IPTU são aceitos em qualquer agência bancária, casas lotéricas e internet banking. O pagamento parcelado poderá ser feito em até nove vezes com o primeiro vencimento agendado para os dias 25,28,29 e 30 de abril, de acordo com a inscrição imobiliária.

Até a nona parcela, mês a mês, as datas serão as mesmas para pagamento, para que o contribuinte se organize financeiramente. Os vencimentos dos carnês terão a data de vencimento de acordo com número de cadastro municipal do imóvel.

Pagamento

Os pagamentos poderão ser realizados por meio de caixa eletrônico, bancos 24 horas, internet banking, além dos correspondentes bancários (Casas Lotéricas e Casas Bahia) até a data de vencimento. Após o vencimento, o contribuinte deve atualizar o boleto por meio do Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, ou presencialmente, no Departamento de Arrecadação, instalado no Paço Municipal.

Para efeitos de cálculo e lançamento do IPTU para o exercício de 2025 foram aplicados os índices da variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado de 1º de novembro de 2023 a 31 de outubro de 2024, correspondente a 4,76%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Emissão online do IPTU 2025 passo a passo

1) Entrar no link

https://mogiguacu.intertecsolucoes.com.br/ords/mguacu/f?p=1577:1::::::

Para assim, ter acesso a 2ª via das parcelas.

2) Digitar a inscrição imobiliária do imóvel, sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos.

Exemplo: NE123456789000.