Fiscais da SSM multam mais três proprietários de veículos por descarte irregular de lixo em áreas públicas

As ações de combate ao descarte irregular de lixo pela cidade têm sido intensificadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu por meio de denúncias, autuação e aplicação de multas. Do início deste ano, até esta sexta-feira, 7 de março, foram feitas 19 autuações por este motivo, três delas nesta semana.

Fiscais da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) emitiram multas nesta quinta-feira, 6 de março, para o proprietário de um caminhão flagrado no Jardim Ypê Pinheiro, ao fazer o descarte irregular de entulho, além de outros dois autuados pelo mesmo motivo na rotatória do Alto dos Ypês e no Jardim Sakaida. Cada proprietário recebeu uma multa de 400 UFIM’s (Unidades Fiscais do Município), no valor de R$ 1.924,00.

Denuncie

O Poder Público conta com o apoio da população para coibir essa prática. Ao presenciar o crime de descarte irregular de entulho e lixo nas ruas, áreas verdes ou terrenos a denúncia pode ser feita anonimamente pelo telefone 156 (Ouvidoria do Município) ou diretamente para a SSM pelo 3811-7030 (WhatsApp).

É importante destacar que no estacionamento do Centro Cultural existe o Leva (Local de Entrega Voluntária Assistido), para o descarte de materiais recicláveis.