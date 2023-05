Programa de Castração Animal realizou cerca de 400 castrações no final de semana

Por meio do Programa de Castração Animal da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, cerca de 400 castrações – entre cães e gatos – foram realizadas nos dias 20 e 21 de maio, no Residencial Ypê Amarelo. Os procedimentos foram feitos no castramóvel da clínica contratada pela Prefeitura, que ficou dentro da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos.

As próximas castrações estão agendadas para o próximo sábado, dia 27 de maio, das 8h às 17h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Geraldo Sorg, localizada no Distrito de Martinho Prado Júnior. A Secretaria de Bem-Estar prevê realizar cerca de 300 castrações nesse dia.

“Acreditamos que o castramóvel irá agilizar ainda mais os procedimentos e facilitará para a população que mora nos bairros mais distantes. Por conta da procura, as inscrições para Martinho Prado foram encerradas e outras datas serão agendadas”, reforçou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

Além de Martinho Prado, a Secretaria agendou para o dia 25 de junho, um domingo, a próxima fase de castrações. Dessa vez, os procedimentos serão realizados na EMEF Profª. Claudina de Oliveira Ramos, na Chácaras Alvorada. O castramóvel ficará dentro da escola. As inscrições podem ser feitas pessoalmente diretamente na secretaria da escola.

O município já realizou cerca de 1.259 cirurgias, sendo os procedimentos gratuitos. A Secretaria de Bem-Estar gerencia o contrato que prevê duas mil castrações para cães e gatos (fêmeas e machos). Outras informações podem ser sanadas na sede da Secretaria, localizada à Rua Afonso Pessine, nº 36, no Imóvel Pedregulhal, ou pelo telefone: (19) 3851.7660. O horário de atendimento é das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.