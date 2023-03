2 de abril: 1ª Caminhada pela Conscientização do Autismo de Mogi Guaçu

A 1ª Caminha pela Conscientização do Autismo de Mogi Guaçu será realizada no próximo domingo, 2 de abril, data em que celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). O evento será a partir da 8h no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

Em Mogi Guaçu, também existe a Lei Municipal nº 5.051 de 06 de junho de 2017, de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti, que foi estabelecida com o mesmo objetivo de celebrar e marcar a data de luta contra o preconceito frente ao autismo.

O evento está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Unimed da Baixa Mogina e conta com o apoio de outras Secretarias Municipais como, por exemplo, de Assistência Social, Esporte, Saúde e Segurança, além do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O secretário de Cu1tura, André Sastri, comentou que o evento tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o autismo, eliminar o preconceito e reivindicar os direitos das pessoas com TEA- Transtorno do Espectro do Autista. “A data serve para ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo”, disse.

Para participar, não é preciso fazer nenhuma inscrição antecipadamente e basta apenas as pessoas comparecerem ao local na data e horário marcados para a realização do evento. “As pessoas devem vestir uma camiseta azul e ir participar da caminhada conosco”, falou Sastri.

O percurso da caminhada será curto com cerca de 10 minutos e acontecerá somente no entorno do Centro Cultural. “Antes do início da caminhada, será realizada uma atividade física de alongamento. No local também haverá recreação, brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão-doce”, finalizou.