GCMs de Estiva Gerbi encontram plantação de maconha em quintal de residência

Na última segunda (27), GCMs de Estiva Gerbi foram apurar uma denúncia de que em determinada residência na Rua Valentin Gerbi havia uma pessoa identificada como sendo D. F. de O. produzindo maconha no quintal.

No quintal da residência, parte dos fundos, foi localizado diversos pés de maconha plantados em 4 vasos e 2 plantações no solo (terreno quintal). Sendo realizadas fotografias dos referidos pés de maconha no quintal da casa do indivíduo, foi efetuado contato com o escrivão de Polícia Civil que solicitou para apresentarbnos pés de maconha juntamente com os dados da ocorrência o que totalizou 2,55 quilos de maconha que foi exibida pela GCMEG e apreendida pela Polícia Civil que irá tomar as providências cabíveis. D. F. de O. não foi localizado no local, mas vai ser intimidado pela Polícia Civil.

Participaram da ocorrência os GCMs Sup. Vieira, Paulo, Secretário Bassani, Comandante Teixeira, Del Passo e Veiga.