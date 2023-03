Campo do TG vai receber eventos do Aniversário de Mogi Guaçu

Para favorecer a visibilidade da exibição da Esquadrilha da Fumaça, no dia 8 de abril, a programação de aniversário dos 146 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu foi transferida para a Praça Francisco Marchese, popularmente conhecida como Campo do TG, na entrada da cidade.

Outra mudança será a substituição do desfile por um ato cívico, no mesmo local, contemplando execução de hinos e hasteamento de bandeiras, às 15h30. As atividades comemorativas, vale lembrar, foram antecipadas em um dia por conta do Domingo de Páscoa.

“A apresentação da Esquadrilha da Fumaça costuma atrair bom público e, para atender as orientações da Força Aérea, optamos por transferir os eventos que aconteceriam na Avenida dos Trabalhadores para o Campo do TG, com mais visibilidade para o espetáculo aéreo e toda a estrutura necessária para o público conferir as atrações em segurança”, explicou André Sastri, secretário municipal de Cultura.

Após o hasteamento das bandeiras, às 16h30, o público poderá conferir a apresentação das sete aeronaves A-29 Super Tucano, da FAB. Com cerca de 45 minutos, a atração deve surpreender o público guaçuano com mais de 50 acrobacias.

A programação continua às 17h30 com a Equipe Força e Ação, de motociclistas, que levarão à Avenida Presidente Tancredo Neves séries de manobras radicais sobre motos. Às 18h30, a banda Pegada Universitária sobe ao placo principal e, na sequência, o cantor e compositor Oswaldo Montenegro fecha a comemoração. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público. O espaço contará, desde o início das celebrações, com banheiros e praça de alimentação.

Serviço

Aniversário da Cidade: 146 anos de Mogi Guaçu

8 de abril, a partir das 15h30

Local: Praça Francisco Marchese (Campo do TG)

Programação

– 15h30: Solenidade Oficial – Hasteamento de bandeiras

– 16h30: Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira

– 17h30: Show de Motos com a Equipe Força e Ação

– 18h30: Show da banda Pegada Universitária

– 20h30: Show de Oswaldo Montenegro