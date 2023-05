Voto Popular: Mogi Guaçu concorre em três categorias do Top Destinos Turísticos 2023

Mogi Guaçu concorre esse mês em três diferentes categorias do Prêmio Top Destinos Turísticos, promovido, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e pela SKÅL Internacional. A cidade participa nos segmentos de turismo gastronômico, turismo náutico e turismo rural, com votação popular disponível até o dia 26 de maio pelo site https://votetop.com.br/voteagora/mogi-guacu.

A iniciativa, em sua 5ª edição, visa identificar e selecionar as melhores alternativas de passeios em 17 modalidades. Os vencedores serão escolhidos a partir da somatória de votos e também de avaliação técnica. “Participar do Top Destinos Turísticos é uma forma de projetar o potencial e os atrativos de Mogi Guaçu. Temos uma gastronomia forte e diversa. Uma natureza exuberante e extensa na área rural que propiciam trilhas e outras atividades de lazer e de esportes. São vocações que precisamos explorar cada vez mais”, ressaltou o secretário municipal de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Souza, o Luca. Segundo ele, o turismo é hoje uma das mais importantes atividades econômicas de São Paulo, em pleno crescimento. “Turismo é serviço. E serviço é emprego. Por isso, precisamos desenvolver a atividade turística em nossa cidade. E alcançar uma boa votação, agora, é um passo nesse sentido”.