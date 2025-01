PAT divulga 217 vagas de EMPREGO nesta quinta-feira (09)

217 Vagas distribuídas em 48 ocupações

AÇOUGUEIRO (8112527): Açougueiro com conhecimento em cortes bovinos, suínos, aves, atendimento balcão, desossa, fabricação de embutidos e temperados, limpeza e higienização do setor, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. Vaga masculina. Ensino médio completo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8102473): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial que possua conhecimento na função, porém não é exigida experiência. Disponibilidade para viajar. Trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8112408): Auxiliar na organização e preparação de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para montagem das estruturas, seguir orientações e normas de segurança, bem como utilização correta de EPI’s. ter disponibilidade de viagens. Não exige experiência, mas será um diferencial. Empresa oferece fretado e alimentação. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PEDREIRO (8085203): Necessário conhecimento na área de construção civil. 01 ano de experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE GERAL – EMBALADOR (8106771): Realizar serviços diversos, tais como: Separar, organizar, deslocar, retocar ou polir peças diversas, entre outras atividades pertinentes a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AJUDANTE GERAL (PÁTIO/CARGA) 811206: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ajudar na separação de material aço e sacarias, descarga de material nos clientes. Zelar pela limpeza do pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8112098): Necessário conhecimento em contas a receber e cobrança. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8110380): Experiência com rotinas administrativa, habilidade com informática, Excel, Word e Outlook. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE COZINHA (8106895): Experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (8112253): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Zelar pela limpeza da empresa e fazer café. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO (8106235): Trabalhar na limpeza e organização no comércio de itens de locação para buffet. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8110219): Manuseio de máquinas, lixadeiras, furadeiras, rotina de produção, separação de peças para montagem de peças e acabamento delas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (8112754): familiaridade com ferramentas e elétrica, função exige força. Vaga masculina, ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE MARCENEIRO (8108649): Auxiliar no acabamento e montagem de móveis planejados. Desejável 3 meses de experiência na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE PINTOR AUTOMOTIVO (8110077): Preparação de peças para pintura, mascaramento e isolamento de peças, mistura de tintas, lixar e alisar superfícies, aplicação de primer e manuseio de lixadeira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8095682): Experiência em produção e máquinas de corte, de preferência com conhecimento em pallets. Desejável veículo próprio (carro ou moto), para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (8106239): Carregar e descarregar caminhão, serviços de limpeza de mesas e cadeiras. Possuir disponibilidade de horário inclusive aos domingos (folga de quarta-feira). Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CALDEIREIRO (8108402): Vaga para trabalhar me Itapira, temporária – 90 dias. Domínio em estrutura metálica, conhecimento em desenho técnico, experiência na fabricação, montagem e reparos de grandes recipientes de estrutura metálica, como reservatórios e outros recipientes de chapa de aço, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferroso. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Contratação imediata, urgente. CARPINTEIRO (8085112): Necessário conhecimento na área de construção civil. 01 ano de experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. COSTUREIRA E COSTUREIRA INICIANTE (8075845): Vaga para trabalhar em Itapira. Não necessita de experiência. Vagas para costureira e costureira iniciante. Vaga feminina. Ser alfabetizada. COZINHEIRO (A) GERAL (8106873): Experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ELETRICISTA III (8081718): Possuir vasto conhecimento e experiência na área subestação. Curso técnico na área de elétrica. Vaga masculina. Ensino médio completo. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B. LAVADOR DE VEÍCULOS (8084387): Executam trabalhos de limpeza e lavagem de veículos, bem como limpeza e conservação do ambiente de trabalho. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LAVADOR/MANOBRISTA (8103143): Responsável pela lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans. Lavagem com vap e escovão, polimento e lubrificação. Realizar manobra de veículos no pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D LÍDER DE ESTRUTURA METÁLICA (8108552): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias. Domínio em estrutura metálica, conhecimento em desenho técnico. Responsável por coordenar equipes nas atividades, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas desde a implementação, manutenção e conclusão delas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Contratação imediata, urgente. LÍDER DE LIMPEZA (8111117): Experiência em limpeza, liderança e gestão de equipe. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. MARCENEIRO (8108740): Atuar como meio oficial de marcenaria. Necessário experiência com móveis planejados. Vaga masculina. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO III (8082114): Realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas de fundição, fornos, moldadores e equipamentos auxiliares. Diagnosticar falhas mecânicas e propor soluções eficazes para a resolução de problemas. Executar reparos e ajustes em componentes mecânicos, hidráulicos e pneumáticos. Participar na implementação de melhorias e inovações que aumentem a eficiência e segurança do setor. Substituir peças desgastadas antes que causem falhas. Montar e desmontar máquinas e componentes para reparos ou substituições. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e Curso técnico na área. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8112796): Realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. MONTADOR DE ESTRUTURAS DE AÇO (8110007): Manuseio de máquinas, lixadeiras, furadeiras, solda MIG, montagem e desmontagem de peças em aço, ajustar peças, instalação de diferentes peças e estruturas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8102220): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8107258): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias. Experiência em montagem, desmontagem e instalação de estruturas metálicas: mão francesa, escadas, telhas, mezanino e tubulação de rede de incêndio etc. Cobertura e fechamento metálico. Vaga urgente, para início imediato. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR MUNCK – MOTORISTA DE CAMINHÃO (8077732): Dirigir caminhão, Operar Munck e movimentar carga. 5 anos de experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. OPERADOR DE MÁQUINA T16 (8109104): Vaga para Trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina T16 limpeza do piso interno da fábrica. Escala 6×1 das 23h40 às 07h20. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (8085233): Necessário conhecimento na área de construção civil. 01 ano de experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR AUTOMOTIVO (8110101): Pintar a superfície de veículos, como automóveis, caminhões e implementos rodoviários, além de realizar polimentos e retoques. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PONTISTA PARA AÇO INDUSTRIAL (8112165): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Receber e conferir material do aço industrial, conferir saída de materiais, conferência de estoque diário, suporte para aço civil. Necessário experiência com ponte rolante. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B SERRALHEIRO ARTÍSITCO E INDUSTRIAL (8107476): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária 90 dias. Experiência em fabricação, instalação e reparos de peças metálicas. Produzir sob medida vigas, escadas, portões e mezanino. Conhecimento em desenho técnico, domínio em soldagem e dobra de chapas e perfis. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Para início imediato, urgente. SERRALHEIRO II (8082117): Necessário possuir certificação em soldas. Efetuar serviços de soldagem em geral, construção e montagem de estruturas, armações, operar máquinas como dobradeira, furadeira de coluna, serra de fita e esmeril. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERVENTE DE LIMPEZA (8106449): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza interna da fábrica, especificamente área de produção. Varreduras mop e limpeza geral na área de extrusora. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. SOLDADOR (8110132): Manuseio de máquinas, lixadeiras, solda mig em chapas de aço, soldas de estruturas em aço, corte e união de peças, corte e acabamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JR (8105018): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho. Realizam diagnóstico da situação de SST da instituição. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Trabalhar turno 6×4. Ter experiência de 1 ano comprovado em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. TRABALHADOR FLORESTAL (8083213): Experiência em trabalhos no plantio ou colheira de laranja, café, entre outras lavouras, roçagem, capinagem, trabalhos em enxada. Responsável por desenvolver trabalhos de natureza de média complexidade tais como: plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubações manuais, combate a incêndios florestais, organização e limpeza de áreas de vivência, etc. de acordo os procedimentos de EHSS e qualidade. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental incompleto. VENDEDOR INTERNO (8110334): Conhecimento em medidas como cm/mm e polegadas, perfis de alumínio será considerado um diferencial. Habilidade com informática, Excel Word e Outlook. Não exige experiência comprovada, porém será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (8111343): Trabalhar com venda de roupa masculina. Necessária experiência na função, ter boa comunicação, trabalhar em equipe, ser responsável. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8090560): Auxiliar com rotinas administrativas e demais atividades do departamento. Conhecimento em Excel. Ensino fundamental completo. Vaga feminina. CONTROLADOR DE ACESSO (8090340): Fiscalizar a entrada de veículos e pessoas, direcionar e orientar quanto as dúvidas e necessidades, realizar cadastros, entre outras atividades do setor. Conhecimento em Excel. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Sexo indiferente.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA QUINTA-FEIRA (09/01/2025)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 08/01/2025 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.