Carreta carregada de milho tomba na SP 340, próximo a região dos Ypês

Por volta das 07h20 da manhã desta sexta (19), uma carreta com placas de Descalvado/SP carregada de milho tombou no KM 172 da Rodovia SP 340, próximo a região do Ypês.

Parte da rodovia ficou bloqueado por mais de uma hora, mas foi liberado antes das 09h00.

Segundo apurado, o condutor da carreta carregada, o qual não se feriu, disse que teria sido fechado por um VW Jeta e para evitar a colisão com uma motocicleta, acabou saindo ao acostamento, causando o tombamento. A carga tinha como destino a Empresa Ingredion, na zona leste de Mogi Guaçu.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária e equipes da RENOVIAS cuidaram do trânsito no local e da limpeza da rodovia, a carreta deverá ser retirada ainda hoje.

Fotos Exclusivas: John Everte

