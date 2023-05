Feira Noturna na Avenida Alíbio Caveanha é mais uma opção de lazer e entretenimento para a cidade e região

O prefeito Rodrigo Falsetti inaugura na próxima sexta-feira, 26 de maio, a primeira feira noturna da cidade. Sabor da Rua será instalada na Avenida Alíbio Caveanha, no Jardim Novo I, nas proximidades do 26º Batalhão da Polícia Militar, sempre às sextas-feiras das 17h às 23h. A organização é das Secretarias de Serviços Municipais (SSM) e de Turismo com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

“A feira noturna é um compromisso de campanha e fico feliz de ela iniciar num formato diferenciado e que poderemos usar como modelo para as demais feiras da cidade. É mais uma oportunidade para os feirantes e para a população aproveitar as noites das sextas-feiras a partir desta semana”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A feira noturna contará com a participação de 56 feirantes, sendo 45 com barracas para o consumo de alimentação e bebidas, 10 de artesanato e uma de produtos de hortifruti (frutas, legumes e verduras). O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, comentou que a feira noturna atende, inclusive, pedidos dos feirantes da cidade.

“A feira livre é um projeto que fomenta a participação dos feirantes de Mogi Guaçu e região no abastecimento e na oferta de produtos de qualidade para a população. Além disso, o local contará com praça de alimentação”, mencionou o secretário.

Últimos detalhes

E para que tudo esteja pronto para o início da feira noturna, nesta quarta-feira, 24 de maio, uma equipe da Secretaria de Serviços Municipais estará na Avenida Alíbio Caveanha das 8h às 17h para esclarecer possíveis dúvidas dos feirantes como, por exemplo, de localização e conexão de energia. Na sexta, equipes da Prefeitura estarão de prontidão para atender aos feirantes.