1° Festival de Cultura Hip-Hop de Mogi Guaçu está com inscrições abertas  

A Secretaria Municipal de Cultura agendou para o dia 19 de novembro, a partir das 10h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo, a realização do 1° Festival de Cultura Hip-Hop de Mogi Guaçu. As atrações artísticas interessadas em participar do festival devem realizar o cadastramento até às 16h do dia 1° de novembro por meio do formulário online disponível no link: https://bit.ly/Form_Festival_HipHop2023. A inscrição é gratuita.

O edital divulgado prevê a seleção de artistas do hip-hop interessados em participar de forma voluntária da edição de estreia do festival. O evento será dividido em cinco categorias, sendo elas: batalha de rima, grafite, DJ, apresentações de RAP e batalha de break e all style. As atrações serão selecionadas através de uma análise técnica da banca de avaliação formada por servidores da Pasta. Outras informações podem ser consultadas através do edital, a partir da página 2: https://tinyurl.com/29b38szy.

Cada categoria terá um respectivo número de vagas pré-determinadas. Para a categoria de batalha de rima serão disponibilizadas 16 vagas. Na grafite, cinco vagas; DJ, duas vagas; e apresentação de RAP, nove vagas. Já a modalidade de batalha de break e all style será dividida em duas categorias: Bboy e Bgirl, com 24 vagas disponíveis e All Style, com 12 vagas disponibilizadas. A lista com o nome dos selecionados para a participação do festival será divulgada no Diário Oficial de Mogi Guaçu. Todos os selecionados receberão um certificado de participação.

A 1ª edição do festival está agendada para acontecer a partir das 10h no dia 19 de novembro, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, n° 2651, no Jardim Camargo. Em caso de eventuais dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Pasta responsável através do e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp).

Artesãos

A Secretaria Municipal de Cultura publicou edital nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, para interessados em trabalhar como expositores e artesãos na 1ª edição do 1º Festival de Cultura Hip-Hop, que acontece no dia 19 de novembro, e na 3ª Feira Afro de Mogi Guaçu, realizado no dia seguinte, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os candidatos terão obrigatoriamente que trabalhar em ambos os eventos.

Os interessados devem se inscrever de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura, localizada no Centro Cultural, apenas no horário das 17h às 18h. A definição dos selecionados será feita através de um sorteio realizado no mesmo local e dia das inscrições, às 18h, que deve ser acompanhado pelos interessados. Vale destacar que terão preferência no sorteio os artesãos que estão inscritos no cadastro de Mapeamento Artístico e Cultural de Mogi Guaçu, disponível no link: https://bit.ly/cadastroculturalguacu.

A presente chamada disponibilizou até 25 vagas divididas nas seguintes categorias: artesanato, livros, vestuário da cultura afro (roupas, calçados e afins) e obras de arte (pinturas, esculturas e afins). Em caso de eventuais dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Pasta responsável através do e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp).