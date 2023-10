Prefeito visita escola municipal no Ypê V e acompanha as melhorias feitas no prédio escolar

Na manhã desta terça-feira, dia 17 de outubro, o prefeito Rodrigo Falsetti visitou a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Adirce Cenedeze Caveanha, localizada no Ypê V, para acompanhar as melhorias já concluídas no prédio escolar pela Secretaria Municipal da Educação. Além do prefeito, estiverem presentes no local o secretário municipal da Educação, Paulo Paliari, o secretário-adjunto de Educação, Clayton Dal’ava, e outros representantes da Pasta.

Por meio de recursos investidos pela Educação, a quadra poliesportiva da escola passou por um serviço completo de revitalização, recebendo nova pintura no piso, na estrutura das ferragens, manutenção na parte elétrica, instalação de duas novas cestas de basquete, construção de mureta para a contenção de água ao redor da quadra e um novo acesso de piso bloquete para a quadra. Parte do alambrado foi substituído por um portão de frente à Rua Maria Helena Magrini Caetano.

Outras melhorias foram realizadas no prédio da EMEF, como a instalação de um novo piso nos corredores, na sala de vídeo e na biblioteca da escola, que também receberam pintura, assim como a cozinha dos funcionários. “A Secretaria da Educação tem uma ótima relação com a direção da escola e essa parceria está trazendo ótimos frutos”, afirmou o secretário da Pasta, Paulo Paliari. O secretario aproveitou para destacar que nos próximos dias será feita a substituição da caixa d’água da escola.

“Sempre gostei de estar presente. Já estive aqui como vereador. A quadra e toda a escola estão lindas. Quero agradecer a toda Secretaria da Educação, funcionários e os professores da EMEF pelos serviços prestados. Tenho um grande carinho pelas escolas públicas e vamos trabalhar cada vez mais para melhorar suas infraestruturas”, pontuou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O chefe do Executivo e os representantes da Educação também acompanharam uma apresentação de ginástica dos alunos dos 4º e 5º anos da EMEF Adirce organizada pelo professor de educação física André Ricardo Constantino. “As aulas acontecem há cerca de dois anos e meio. O nosso principal objetivo com isso é aprender a prática destas modalidades, como a ginástica rítmica, acrobática e artística”, comentou o professor André pouco antes do início das apresentações. Pais e professores estiveram presentes no local para assistir a performance dos estudantes.