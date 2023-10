Prefeitura executa troca de tubulação de águas pluviais em viela sanitária na Vila Paraíso 

Nesta semana, a Administração Municipal realiza o serviço de troca de tubulação de águas pluviais da viela sanitária localiza entre a Rua dos Operários, na Vila Paraíso, e o leito do Rio Mogi Guaçu, na Zona Sul de Mogi Guaçu. O trabalho é feito com recursos próprios e é executado em parceria entre a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) e a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Primeiramente, uma equipe da Secretaria de Serviços Municipais realizou a limpeza do local, para que, na sequência, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade iniciasse o trabalho de troca da nova tubulação da viela sanitária. Ao todo, serão instalados sete tubos com seis metros de comprimento e 50 centímetros de diâmetro cada um. O serviço de troca de tubulação da viela sanitária deve ser concluído dentro de uma semana.

“A antiga tubulação estava totalmente entupida em decorrência de muito lixo depositado pela população e, assim, ela ficou prejudicada, sendo necessária à nossa intervenção. Juntamente com a Secretaria de Serviços Municipais estamos fazendo o possível para melhorar as condições do local”, explicou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi.