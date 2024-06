Mogi Guaçu faz parte da cidades paulistas recebem totens informativos do TCESP sobre Desenvolvimento Sustentável

Como parte das comemorações de seu centenário, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza uma ação especial nas cidades em que possui suas sedes, como na capital paulista e nas 20 localidades onde estão suas Unidades Regionais.

Além da cidade de São Paulo, Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Guaratinguetá, Itapeva, Ituverava, Marília, Mogi Guaçu, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba receberão, durante o mês de junho, totens e painéis interativos em áreas verdes urbanas objetivando, através de linguagem didática e acessível, divulgação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Em Mogi Guaçu, os totens já estão disponíveis para visitação no Parque dos Ingás, situado à Rua Vereador Francisco Martini, conhecido local de atividades esportivas, culturais e de lazer.

O TCESP, com isso, efetiva um de seus programas, o “Faça Parte – ODS”, envolvendo o Tribunal de Contas, o Governo do Estado de São Paulo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de São Paulo, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e prefeituras dos 20 municípios participantes.

A iniciativa foca na escolha de espaços públicos, de convivência dos municípios, como forma de engajamento social na temática desenvolvimento sustentável, englobando seus mais variados aspectos, quais sejam: meio ambiente, instituições eficazes, educação, saúde e bem-estar.

Os textos foram desenvolvimentos pelo Observatório do Futuro e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por estarem instalados em locais de grande circulação, os cidadãos poderão usufruir das informações, interagir e saber mais sobre os conteúdos das ODS usando os QR codes e ainda deixar registrada sua visita com uma foto em um ‘painel instagramável’.

. Observatório do Futuro

O Observatório do Futuro do TCESP foi criado para auxiliar o Estado e as Prefeituras na implementação da Agenda 2030 e também para acompanhar a evolução desse processo nos dois níveis de governo.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, são o caminho proposto para a efetivação da Agenda 2030. Com 17 objetivos e 169 metas, os ODS estão fundamentados nos três pilares do desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente.

Para isso, o núcleo de monitoramento dos ODS desenvolve estudos e atividades de capacitação de servidores, colaborando ainda na sistematização e divulgação de dados e de boas práticas. Uma cartilha já foi elaborada para explicar o que são os ODS e como o TCESP pode ajudar Prefeitos e Governo do Estado a aderir ao projeto.

Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.tce.sp.gov.br/observatorio