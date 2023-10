Tragédia em Mogi Mirim: Homem perde a vida em afogamento em lago na zona leste

Na tarde da última sexta-feira (07), uma tragédia abalou a cidade de Mogi Mirim, quando um homem perdeu a vida em um trágico afogamento em um lago localizado na zona leste da cidade.

A vítima foi identificada como Peter Aparecido dos Santos Coutinho, de 36 anos. Segundo relatos, Peter estava nadando no lago, situado nos arredores do loteamento Elzio Mariotoni, quando subitamente afundou. Apesar dos esforços rápidos das equipes de resgate, que incluíam os bombeiros municipais, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e até mesmo o helicóptero Águia da Polícia Militar, o corpo de Peter foi encontrado no fundo da lagoa cerca de 20 minutos depois.

Testemunhas informaram que Peter estava acompanhado de um colega no momento do incidente. Preocupados com o desaparecimento repentino de Peter, os garotos que estavam na lagoa acionaram imediatamente as equipes de resgate.

No local da tragédia, familiares de Peter relataram que ele fazia uso de medicamentos psicotrópicos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de autópsia.

A comunidade de Mogi Mirim está profundamente abalada com essa triste ocorrência. As autoridades locais e os serviços de emergência estão prestando apoio às famílias envolvidas nesse momento difícil.