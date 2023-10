GCM de Mogi Guaçu recupera veículo roubado após perseguição em alta velocidade

A Guarda Municipal de Mogi Guaçu, por meio da equipe GTAM (Grupo Tático de Apoio e Mobilidade), obteve sucesso na recuperação de um veículo roubado após uma perseguição em alta velocidade na noite deste sábado (07)

A ação teve início durante um patrulhamento preventivo, quando a equipe recebeu informações via Cecom (Centro de Comunicação Operacional) de que dois indivíduos armados haviam roubado um veículo Cruze na Avenida Bandeirantes. Imediatamente, a equipe GTAM iniciou o patrulhamento nas imediações e avistou o veículo na rotatória de acesso à SP 340.

Os guardas municipais, identificados como GCMs Marcel e Vedovato, solicitaram a parada do veículo por meio de sinais luminosos e sonoros, porém o condutor ignorou as ordens e empreendeu fuga pela rodovia SP 340 em direção a Mogi Mirim. Diante dessa situação, foi solicitado apoio às demais viaturas da Guarda Municipal.

Durante a perseguição, que se estendeu até a cidade de Mogi Mirim, o indivíduo perdeu o controle do veículo e subiu na calçada, danificando-o e impossibilitando seu funcionamento. Os GCMs Adorno e Rodrigo, juntamente com a equipe GTAM, realizaram a abordagem e a revista pessoal do suspeito. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

O indivíduo, identificado como I.B.C.L, recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade policial de plantão no Distrito Policial (DP) CPJ. A autoridade policial tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão. O suspeito permaneceu à disposição da justiça.

A vítima do roubo compareceu ao plantão policial e reconheceu o autor do crime, tendo seu veículo devolvido em seguida.

Essa ação bem-sucedida da Guarda Municipal de Mogi Guaçu demonstra a eficiência e o comprometimento dos profissionais envolvidos na segurança do município. A rápida resposta e o trabalho em conjunto resultaram na recuperação do veículo roubado e na prisão do suspeito, contribuindo para a redução da criminalidade na região.