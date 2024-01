Tiro de Guerra convoca jovens para seleção do grupo de futuros atiradores

O Tiro de Guerra de Mogi Guaçu comunica aos jovens que foram designados pela instituição militar do Exército Brasileiro para que se apresentem na próxima segunda-feira, 15 de janeiro, às 8 horas, na sede do TG, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, 922, no Jardim Nossa Senhora das Graças.

Os convocados devem comparecer na data e horário marcados munidos de documentos pessoais para que seja realizada a seleção dos futuros atiradores que irão compor a turma do Tiro de Guerra de 2024. O TG ressalta que o não comparecimento fará com que o jovem faltoso seja considerado refratário (insubmisso), ou seja, como indivíduo que resiste às leis ou a princípios de autoridade, ficando o mesmo sujeito às penas previstas na Lei do Serviço Militar.

A apresentação dos jovens não pode se dar com trajes impróprios como bermudas, camisetas regatas ou bonés.