Na manhã desta quarta (10), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de localização de veículo com suspeita de receptação no Distrito de Martinho Prado Junior.

A equipe policial, composta pelo CB PM F. Pozzer e pelo CB PM Multini, estava em patrulhamento quando recebeu um alerta do dispositivo eletrônico de projeto radar, informando que uma motocicleta CB300, de cor vermelha, com registro de roubo, havia passado pela Rodovia Vice Gov. Almino Monteiro Álvares Afonso, no sentido bairro Martinho Prado Jr.

Com o apoio do Comando de Operações, representado pelo 2° Ten PM Vitor Fôlego e pelo CB PM Rabelo, a equipe se deslocou até o bairro e iniciou o patrulhamento em busca da motocicleta. Após uma busca minuciosa, a equipe obteve sucesso em localizar o veículo no interior de uma oficina, próximo a um indivíduo do sexo masculino.

Os policiais realizaram a abordagem imediata e, após revistarem o local, não encontraram nenhum ilícito. O indivíduo foi identificado como W. V., nascido em setembro de 1985. Questionado sobre a motocicleta, inicialmente ele afirmou que pertencia a um cliente e que não tinha informações adicionais sobre ela. No entanto, posteriormente, confessou que havia adquirido a moto de um desconhecido pelo valor de R$1.500,00.

Com o apoio da viatura I-48415, composta pelo SD PM Lourenço e pelo SD PM Luano, o pai da vítima foi comunicado sobre a recuperação do veículo. Diante dos fatos, a equipe se dirigiu à Central de Polícia Judiciária, onde informou o delegado de plantão sobre o ocorrido. O delegado elaborou o Boletim de Ocorrência Policial e realizou a apreensão da motocicleta. O indiciado foi ouvido e posteriormente liberado.

A Polícia Militar continua empenhada em combater a criminalidade e recuperar veículos roubados, contribuindo para a segurança da população do Estado de São Paulo.