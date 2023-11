Subsídio transporte: entrega dos alimentos dos estudantes contemplados pelo benefício começa no dia 6 de novembro  

Entre os dias 6 e 10 de novembro, o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu vai começar a receber os kits de alimentos que serão doados pelos alunos contemplados pelo subsídio transporte concedido pela Secretaria Municipal da Educação. A entrega poderá ser realizada entre os horários das 8h às 11h, e das 13h às 16h, no endereço Rua Antonina, n° 9, Jardim Ypê II, ao lado da Igreja Católica São Judas Tadeu.

A entrega do kit alimentício não perecível deve ser feita pelo próprio aluno, munido com um documento com foto. Em caso do mesmo não puder levar os alimentos ao Fundo Social, um responsável com um documento com foto do estudante poderá realizar a entrega. Vale lembrar que a partir desta quinta-feira, 2 de novembro, a relação de alimentos que podem ser entregues estará disponível na plataforma online desenvolvida pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação: https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/.

Todo o processo de recebimento e distribuição das doações será administrado pelo Fundo Social de Solidariedade, que vai destinar os alimentos as famílias em situação de vulnerabilidade social. “Estamos realizando este trabalho em conjunto entre as três Secretarias (Educação, Assistência Social e Tecnologia) para que tudo ocorra da melhor forma”, pontuou Poliana Arruda, secretária da Assistência Social.

Ao todo, a Secretaria da Educação concedeu o auxílio de subsídio transporte a 81 alunos, sendo cinco do ensino técnico e 76 do ensino superior. Destes 81 estudantes, 67 terão que fazer a doação, enquanto os outros 14 receberam o direito de isenção, de acordo avaliação socioeconômica realizada pelas assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social. Os contemplados estudam em nove cidades da região, incluindo Mogi Guaçu.