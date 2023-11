Prefeitura e Samae inauguram obra da 1ª fase da ETE dos Ypês em dezembro   

A Prefeitura de Mogi Guaçu e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) vão entregar para a população a obra da 1ª fase da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) dos Ypês no próximo mês de dezembro. O projeto é feito em duas etapas e visa a construção do complexo que tratará o esgoto dos bairros da Zona Leste e da Zona Norte de Mogi Guaçu. O trabalho é de responsabilidade do SAMAE.

O superintendente da autarquia, Mário Antonio Zaia, informou que a data de inauguração da 1ª fase da ETE dos Ypês será a partir das 9h do dia 12 de dezembro, uma terça-feira. As obras da ETE dos Ypês foram iniciadas em 2007 e paralisadas várias vezes nos últimos 15 anos por problemas com empreiteiras.

De acordo com ele, faltam somente os serviços de urbanização e de instalação de guias, calçadas, pavimentos e de gramas no entonto da infraestrutura dos tanques de aeração antes da entrega do primeiro módulo. “É mais uma obra importante de saneamento básico para a cidade. Com a entrega desta primeira fase da ETE dos Ypês, iremos tratar o esgoto das regiões Norte e Leste de Mogi Guaçu, nas quais residem cerca de 50 a 60 mil guaçuanos”, falou.

Mario Zaia lembrou que a obra foi retomada no início desse ano e que já foram concluídas as estruturas de entrada e saída de resíduos, a instalação física da centrifugadora e a tubulação com 50 centímetros de diâmetro que fará a interligação com o tanque de tratamento de esgoto da 1ª fase.

“Já foram executadas as obras de transferência da lagoa, a construção do laboratório químico e do primeiro tanque de tratamento por lodo ativado. E também está pronta a instalação da caixa parshall, que é um equipamento de estrutura mecânica utilizado para medir a vazão instantânea de entrada de efluentes e de onde sairá a água tratada que será despejada no rio”, disse.

O superintendente destacou que a obra irá garantir 99% de esgoto doméstico tratado em Mogi Guaçu. “Quando a ETE dos Ypês entrar em operação, Mogi Guaçu terá capacidade de tratar 99% dos efluentes, considerando que a ETE da Avenida Brasil já trata o esgoto das regiões Leste, Oeste, Sul e central pelo novo sistema de lodo ativado, que foi inaugurado em fevereiro de 2022, permitindo, assim, desativar a lagoa de decantação construída na década de 1980”, ressaltou.

O valor de investimento é de cerca de R$ 22 milhões, sendo obtido por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), Orçamento Geral da União (OGU), Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa) e contrapartida do SAMAE.