Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal tem nova sede e planeja ações em favor da causa

Na tarde desta quarta-feira, dia 8 de março, o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, foi apresentado pelo prefeito Rodrigo Falsetti aos vereadores, servidores, entidades e protetores da causa animal. A sede, com instalações prontas, está localizada na Rua Afonso Pessine, 36, no Imóvel Pedregulhal, ao lado da Delegacia Seccional.

“A gente tinha um compromisso de campanha de termos projetos para atender as demandas da causa animal. Desde que assumimos, começamos a dar os primeiros passos para, de fato, fazermos melhorias em prol da causa animal e hoje estamos cumprindo uma de nossas promessas com a criação da Secretaria de Bem-Estar Animal, que irá otimizar e trabalhar em prol dos animais”, comentou o prefeito, que destacou ainda que a Prefeitura não medirá esforços para realizar os investimentos necessários.

Nei foi presidente da Comissão Municipal de Defesa dos Animais e presidente da Kapa (Kamael Associação Protetora de Animais). Conhecedor da legislação que protege os animais, o novo secretário listou os principais projetos que pretende colocar em prática, como realizar um levantamento para saber o número de animais no município, campanhas de arrecadação de ração e cobertores, farmácia veterinária para a população de baixa renda e chipagem.

“Precisamos saber quantos animais o município tem e quantos estão abandonados para criarmos projetos mais específicos. Já temos algumas metas, como a realização de um censo e a instalação de uma farmácia popular veterinária aqui na Secretaria. E vamos trabalhar para a chipagem dos animais, porque os responsáveis precisam ser responsabilizados quando o abandono acontece”, destacou Nei ao informar que a cidade conta com legislação atualizada, inclusive, para multar quem pratica maus-tratos contra os animais.

Os vereadores Jéferson Luís, presidente da Câmara, e Carlos Kapa participaram da apresentação do novo secretário, assim como a vereadora de Mogi Mirim, Sônia Módena, representantes da OAB, de entidades, ONGs e secretários municipais.

Castrações

Outra meta da nova Secretaria é ampliar o número de castrações feitas pelo município. A Prefeitura contratou empresa para prestação de serviços de controle populacional de cães e gatos por meio do procedimento de esterilização cirúrgica (castração). Estão previstas duas mil castrações até o final de 2023. Além das castrações em clínica particular, o Centro de Controle de Zoonoses continua com os procedimentos na sede do órgão, no Jardim Alvorada.

Meu Pet

O prefeito lembrou ainda que Mogi Guaçu vai receber o contêiner do consultório veterinário público do Programa Meu Pet, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A cidade foi contemplada com o projeto, mas aguarda licitação do Estado. “Cobrei o vice-governador no encontro que tivemos na semana passada e ele garantiu que Mogi Guaçu está no segundo lote do programa. Será mais um projeto importante para a causa animal”, contou ao informar que a base foi feita no campo da Lagoa para receber o projeto.