Em reunião com Rodrigo Falsetti, Grupo Randon anuncia instalação em Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, dia 8 de março, os diretores da Castertech Fundição e Tecnologia, Ricardo Escoboza e Leandro Correa, para anúncio de instalação da empresa, vinculada ao Grupo Randon, no Parque Industrial Mogi Guaçu. Diante também do secretário municipal de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme Campos, eles apresentaram ao município o plano de ação, com meta de entrega e início de funcionamento da planta para janeiro de 2024. A previsão, a princípio, é que até 75 novas vagas de emprego sejam geradas pelo grupo, com projeção de expansão para 200 postos até 2027.

A Castertech adquiriu recentemente a Fundição Balancins, em investimento que totaliza R$ 40 milhões aportados no arremate em leilão das instalações industriais da empresa. Inicialmente, o grupo irá investir outros R$ 10 milhões para melhorias estruturais. Além de possibilitar o aumento da capacidade de produção, o novo parque fabril será dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias de ligas fundidas por meio de nanopartículas.

“A chegada de novas empresas e investimentos à cidade é, para nós, a melhor notícia possível. Ela significa geração de emprego, que é prioridade, e também desenvolvimento e credibilidade. Estamos procurando mostrar o verdadeiro potencial de Mogi Guaçu. Trabalhando forte para recuperar a confiança de empresários e investidores em nosso município”, destacou o prefeito ao informar que a Prefeitura não medirá esforços para levar melhores condições de infraestrutura aos distritos industriais.

Ricardo Escoboza, diretor-superintendente da vertical de negócios de autopeças das Empresas Randon, afirmou que a instalação da unidade em Mogi Guaçu faz parte do plano de expansão da empresa. “Fortalecemos nossa estratégia de crescimento sustentável com mais esse movimento, incorporando um parque fabril que amplia ainda mais nossa capacidade com investimento em novas tecnologias de produtos, nos possibilitando expandir a comercialização também para o mercado de exportação”, disse.

Castertech

A Castertech Fundição e Tecnologia é especializada em soluções de sistemas de rodagem e componentes fundidos usinados. Em operação desde 2009 com sede em Caxias do Sul (RS), a companhia surgiu, inicialmente, para atender as necessidades internas do Grupo Randon.

Hoje a empresa fornece soluções tecnológicas em sistemas de rodagem e componentes fundidos e usinados para veículos comerciais, implementos e máquinas agrícolas. A Castertech, atualmente, tem capacidade para produzir 80 mil toneladas anuais, considerando as unidades instaladas em Caxias do Sul, Schroeder (SC) e Indaiatuba (SP).