Secretaria de Cultura promove evento com o tema inclusão no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura realiza nesta terça-feira, dia 19 de setembro, a 3ª edição da Primavera da Inclusão – Um Mundo Sem Diferença. O evento acontece no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado no Jardim Camargo, e tem como objetivo aproximar a comunidade do tema inclusão. O evento conta com apresentações artísticas de diversas modalidades, como dança, música e teatro.

Além disso, haverá palestras sobre temas relacionados à inclusão, como esporte paralímpico e libras. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Grupo Melhor Idade, Comunidade Surda de Mogi Guaçu, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Centro Dia de Referência da Pessoa com Deficiência e a Orquestra Brasileira Inclusiva (São João da Boa Vista) são as responsáveis pelas apresentações.

No período da manhã, o Primavera da Inclusão contou com a presença de alunos da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos. Já no período da tarde, estudantes do Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante (CAMP) e da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Waldomiro Calmazini estão no local para prestigiar o evento.

“Somos privilegiados em poder prestigiar e conviver com tantas diferenças sendo apresentadas de forma artística, com a contribuição de diversas instituições. O papel da Secretaria de Cultura é oportunizar e promover as diversas expressões artísticas a todas as pessoas, sem distinção alguma”, afirmou o secretário-adjunto de Cultura, Domênico Honório.

Cronograma

08h – Abertura

Dança – Abre a roda Tin Do lê lê (dança circular)

Grupo de Expressão Corporal do CAPS II

Dança – Boneca de Lata (dança circular)

Grupo de Expressão Corporal do CAPS II

Palestra – Esporte Paralímpico

Secretaria de Esporte e Lazer

Música Instrumental – Rock Around The Clock

CAPS AD

Música Popular Brasileira – Anunciação (flauta, percussão e violão)

CAPS IJ

Música em libras – Felicidade

Comunidade Surda de Mogi Guaçu

Música em libras – A Paz

Comunidade Surda de Mogi Guaçu

Palestra “A importância da LIBRAS”

BT Consultoria

13h – Música Instrumental – Além do Arco Íris (música clássica/instrumental)

FAMI – Fanfarra da Melhor Idade

Música Instrumental – La Belle de Jour de Alceu Valença

Banda Som do Coração (APAE de Mogi Guaçu e escola de Música Acorde)

Dança folclórica adaptada – Festa de um povo – Boi Bumbá

Centro Dia de Referência da Pessoa com Deficiência

Música Instrumental – Orquestra Brasileira Inclusiva –

São João da Boa Vista