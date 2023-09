Com a chegada da onda de calor, Mogi Guaçu pode atingir pico de 40ºC no final de semana

O Brasil vive uma onda de calor extremo nesta semana e as temperaturas elevadas podem atingir recordes históricos em todas as regiões do país. Em Mogi Guaçu, segundo dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a cidade pode atingir um pico de 40º C no próximo domingo, 24 de setembro. Também de acordo com o órgão estadual, para esta terça-feira, 19, a previsão é de que a temperatura no município fique entre 34º e 36ºC.

Diante deste cenário, a Defesa Civil de Mogi Guaçu recomenda que todas as pessoas se hidratem e bebam bastante água e, principalmente, se protejam do sol. “É importante também evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usar soro nos olhos e nariz”, informou o coordenador do órgão municipal, Carmelito Osorio Silveira.

Ele destacou ainda que a população não deve colocar fogo em áreas de vegetação seca e que pessoas fumantes não joguem bitucas de cigarro em beiras de rodovias. “Essas atitudes por parte das pessoas, além de causar incêndios de grande proporção é um crime ambiental”, falou.

Em Mogi Guaçu, a última semana do inverno, já que, a primavera começa oficialmente no sábado, 23 de setembro, a previsão é de que a média da temperatura fique entre 36º e 38ºC. E segundo previsões da Defesa Civil Estadual, a cidade pode bater o recorde de temperatura na próxima segunda-feira, 25 de setembro, atingindo a marca de 41ºC.