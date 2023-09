Secretaria da Educação vai promover evento em homenagem ao Dia do Professor no Centro Cultural

A Secretaria Municipal da Educação vai promover nos dias 11, 12 e 13 de setembro a comemoração antecipada em homenagem ao Dia do Professor. Cerca de 1.300 profissionais entre professores e auxiliares de Educação deverão participar do evento, que acontecerá no Teatro Tupec do Centro Cultura, no Jardim Camargo.

O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro e a comemoração teve que ser antecipada por conta da agenda do Teatro Tupec, que durante o próximo mês já está fechada por conta da realização do 38º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). “E decorrência disto, optamos em organizar a homenagem para setembro”, comentou o secretário municipal da Educação, Paulo Alexandre Paliari.

Paulo explicou que a comemoração teve quer ser dividida em três grupos por conta da quantidade de profissionais da Educação. “A Corporação Musical Marcos Vedovello fará uma apresentação de homenagem durante os três dias. O repertório foi escolhido e decidido em consenso entre a Secretaria da Educação e a Corporação Musical”, disse.