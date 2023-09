Acidente na Estrada da Cachoeira: Veículo capota em trecho conhecido por ocorrências

Na manhã desta terça-feira (5), mais um acidente foi registrado em um trecho famoso por sua histórica incidência de acidentes na Estrada da Cachoeira, localizada na rodovia Luiz Gonzaga de Amoêdo Campos. O incidente envolveu um veículo Corsa conduzido por uma jovem de 23 anos.

De acordo com informações, a condutora seguia no sentido de Mogi Guaçu a Mogi Mirim quando perdeu o controle do veículo após uma curva, resultando no capotamento do carro. Felizmente, a motorista estava sozinha no momento do acidente, pois havia acabado de deixar seu filho na casa de sua sogra, nas proximidades do local.

Apesar do susto, a motorista saiu ilesa do incidente. Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros municipais chegaram ao local, a jovem já estava fora do veículo e consciente. Por precaução, ela foi encaminhada para o UPA de Mogi Mirim para uma avaliação mais detalhada.

A Estrada da Cachoeira é conhecida por sua reputação de ser um trecho propenso a acidentes de trânsito, o que mais uma vez se confirmou com o capotamento ocorrido hoje. As autoridades locais estão atentas a essa questão e trabalham para garantir a segurança dos motoristas que transitam pela região.

(Foto: Claudio Felício/Portal da Cidade)