Saúde promove reunião para discutir projeto de Formação de Vacinadores

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu realizou nesta quinta-feira, 30 de março, uma reunião com a equipe de coordenação da Atenção Primária à Saúde, para discutir as estratégias do projeto Formação de Vacinadores. O encontro aconteceu na sede da Pasta, localizada na Zona Sul.

Participaram do encontro, o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, e as coordenadoras da Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Cunha, de Atenção Primária à Saúde, Cristina Aparecida David, e de Vigilância em Saúde, Rosa Maria Pinto, que comandou a reunião.

Rosa Maria explicou que todos os funcionários envolvidos nos serviços de vacinação em geral vão receber a capacitação por meio do projeto Formação de Vacinadores. A capacitação será realizada em dois momentos, sendo o primeiro para os profissionais que atuam nas salas de vacina das 21 unidades de saúde nos dias 27 e 28 de abril, e o segundo para os colaboradores da área que não trabalham nas salas de vacina entre os dias 4 e 5 de maio.

Entre as pautas estão tópicos importantes, como administração de vacina com técnica segura para o usuário e para o profissional, aplicação de norma de biossegurança, prazos, orientação sobre a vacina e possíveis eventos adversos, entre outros. “Todos os profissionais da saúde que atuam na aplicação de vacinas necessitam de ter conhecimento e competência para garantir a administração segura e eficaz das mesmas nos indivíduos”, comentou Rosa Maria.

Outro ponto destacado pela coordenadora refere-se ao monitoramento dos dados do Programa Nacional de Imunização em nível local. “O manejo de vacinas e de estoque de insumos para aplicação, de registro da informação em nosso sistema próprio precisa ser uniformizado dentro da rotina de atendimento, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica”, disse.