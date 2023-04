Nova Rodoviária altera horários de duas linhas do transporte público municipal

A partir de sábado, dia 1º de abril, a rodoviária vai funcionar em novo endereço, nas dependências do Posto Guaçu Brasil, instalado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, 1.925, no Jardim Nossa Senhora das Graças. Com a mudança, que ocorre após pedido de desocupação do antigo prédio pelo proprietário da área, os horários de duas linhas do transporte público municipal, que atendem a região, sofrerão alterações.

Continuam atendendo a rodoviária a Linha 5 (Ypê VIII – Rosa Cruz), de segunda a domingo; e a Linha 10 (Zaniboni II – Centro), de segunda a sábado e aos domingos e feriados, conforme os horários abaixo. A empresa responsável pelo transporte coletivo fará uma pesquisa de demanda e poderá ampliar o atendimento, caso haja necessidade.

O novo Ponto de Parada irá funcionar de segunda a sábado, das 5h15 às 19h30, e aos domingos, das 6h20 às 19h30. O local passa por adaptações, feitas pelos responsáveis pelo novo endereço, para o recebimento dos passageiros. A área de embarque e desembarque contemplará quatro plataformas e dois guichês com rampa de acesso ao restaurante existente.

Linha 05: Ypê VIII – Rosa Cruz, de segunda a domingo

Passa na Rodoviária

Entre 6h40 e 7h

Entre 8h15 e 8h35

Entre 14h50 e 15h10

Entre 18h10 e 18h30

Linha 10: Zaniboni II – Centro, de segunda a sábado

Passa na Rodoviária

Entre 6h25 e 6h45

Entre 10h25 e 10h45

Entre 15h45 e 16h05

Entre 19h45 e 20h05

Linha 10: Zaniboni II – Centro, aos domingos e feriados

Passa na Rodoviária

Entre 6h25 e 6h45

Entre 11h40 e 12h05

Entre 18h25 e 18h45

Entre 21h05 e 21h25