Saúde Mental: Semana da Luta Antimanicomial acontece essa semana em Mogi Guaçu

Com a iniciativa da equipe de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde, a Semana da Luta Antimanicomial será realizada na cidade na quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de maio. O evento acontecerá no Shopping Boulevard, no Centro, das 10h às 22h, e tem entrada franca.

Durante os dois dias do evento, será promovida uma exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais que atuam nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), como oficinas de artesanato e terapêutica. Além disso, serão exibidos banners explicando sobre o que é a luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental e sobre os serviços que são desenvolvidos no município.

Na quinta-feira, 18, às 10h30, haverá uma apresentação de Lian Gong, e, às 13h, uma musicoterapia. Na sexta-feira, 19, às 10h30, ocorrerá uma dança circular e, às 16h, uma apresentação de teatro. As apresentações culturais serão feitas pelos usuários que frequentam os serviços de saúde mental, acompanhados pelos profissionais responsáveis.

O Movimento da Luta Antimanicomial tem como objetivo a luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental e o combate a ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental. O dia 18 de maio é lembrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, um movimento iniciado pelos profissionais de saúde mental de todo o país.

“Nós trabalhamos pelo bem-estar do paciente com sofrimento mental. Esse movimento criou serviços, como os CAPS, as residências terapêuticas e os tratamentos mais humanizados para esses pacientes que precisam desse apoio. Ainda existe muito preconceito com aquele paciente que é esquizofrênico, que tem depressão. Esse movimento serve para mostrar que eles têm direito de estar na sociedade, ter um tratamento digno e ter uma boa qualidade de vida”, comentou a coordenadora do setor de Saúde Mental, Jane Fernandes Papa.

Os responsáveis pelo evento receberão doação de leite integral para a Santa Casa de Mogi Guaçu.