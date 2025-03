SAMAE promove atividades para celebrar a semana alusiva ao Dia Mundial da Água

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) está promovendo diversas atividades para celebrar a semana alusiva ao Dia Mundial da Água, data que será comemorada no próximo sábado, 22 de março. Durante a semana serão promovidas palestras, além de visitações à Estação de Tratamento de Água (ETA), que fica localizada no Jardim Bela Vista, na Zona Leste.

Nesta terça-feira, 18 de março, a autarquia recebeu os estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio da escola estadual Anália de Almeida Bueno em visita à ETA do Jardim Bela Vista. Em 1h30 de visitação, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o laboratório da ETA e o sistema de telemetria que permite conferir o volume de todos os reservatórios em tempo real.

Os engenheiros do SAMAE, Guilherme da Silva Lima e Taimara Sínico de Moraes, proporcionaram uma verdadeira aula sobre o ciclo do tratamento de água, desde a captação até a distribuição. Para os estudantes, foi uma oportunidade incrível para aprenderem sobre a importância da água e como ela é tratada para garantir a qualidade que chega até as residências.

Atividades

E ao longo da semana, também irão visitar as instalações da ETA os estudantes da escola estadual Almerinda Rodrigues, além de grupos de funcionários da autarquia que não conhecem o tratamento de água. Haverá ainda palestra no Colégio Stella Mater. E, além destas ações, o secretário do Samae, o engenheiro Marcos Paulo Risseto Alves Bueno, participou do programa Papo Ambiental, na Rádio Mundo Melhor FM.