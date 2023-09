Roubo a residência no Cercadinho termina com a prisão de um bandido

Na tarde de ontem (15), por volta das 16h00, uma residência localizada na Rua das Flores, no Bairro Cercadinho, foi alvo de um roubo. Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), dois indivíduos adentraram a chácara e renderam a vítima, fazendo menção de estarem armados.

De acordo com o relato da vítima, os assaltantes anunciaram o roubo e exigiram dinheiro, objetos de valor e até mesmo uma transferência financeira por meio do aplicativo Pix. No entanto, os criminosos levaram apenas o aparelho celular da vítima. A vítima descreveu os assaltantes como dois homens brancos, um deles com aproximadamente 1,60 metro de altura, vestindo camiseta azul, bermuda preta, chinelo de dedo e boné preto. O outro indivíduo estava vestindo calça jeans e camiseta azul.

Em um determinado momento, os assaltantes levaram a vítima para a cozinha, mas ela conseguiu escapar e pedir ajuda aos vizinhos, que saíram para a rua. Os criminosos aproveitaram a confusão e fugiram rapidamente pelos fundos da residência.

Após receberem as informações das características dos suspeitos, as equipes da Rocam 2 intensificaram o patrulhamento nos bairros próximos e no Jardim Vitória, onde há relatos de atividades criminosas similares. Durante o patrulhamento, um transeunte informou que um indivíduo com características semelhantes às descritas havia entrado correndo em uma residência na Rua Geraldo Marchesi.

Com o apoio do supervisor CFP 2° Tenente PM Pedro, as equipes foram até a residência mencionada e foram atendidas por uma testemunha. Ela relatou que seu filho havia chegado há poucos minutos e autorizou a entrada das equipes. Após uma busca no local, o suspeito, identificado como A.A.V.A e com 20 anos de idade, foi encontrado e interrogado.

Diante das perguntas, o indiciado acabou confessando sua participação no roubo, admitindo que agiu em conjunto com seu colega de nome G.D. O suspeito recebeu voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais lidos e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a escrivã Luciana registrou a ocorrência. O delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão, mantendo o indiciado sob custódia à disposição da justiça.

A ação rápida das equipes da Rocam e o apoio das testemunhas foram fundamentais para a prisão do suspeito e o esclarecimento do crime. A polícia continuará investigando o caso e procurando pelo segundo indivíduo envolvido no roubo, identificado como G.D., a fim de garantir a segurança da população e evitar novos delitos na região.