Operação Policial Em Mogi Mirim resulta na prisão de 3 traficantes

No decorrer de uma importante operação conduzida pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), ocorrida no Parque da Imprensa, foram efetuadas três prisões e confiscados aproximadamente 13 quilogramas de cocaína. A ação policial tinha como base informações que indicavam a ocorrência de uma transação de grande volume de drogas na região.

No último dia 14 de setembro, os agentes do Denarc montaram uma operação estratégica visando interromper o comércio ilícito de entorpecentes. As autoridades policiais receberam informações precisas de que indivíduos envolvidos no tráfico estariam presentes em um estabelecimento bar localizado no bairro Parque da Imprensa.

Após posicionar os policiais de forma estratégica, os agentes aguardaram o momento oportuno para agir. Um dos policiais permaneceu dentro do bar enquanto outros dois mantiveram vigilância nas imediações. Durante a operação, um suspeito adentrou o estabelecimento e iniciou uma conversa com uma dupla, na qual mencionou a entrega iminente das substâncias ilícitas.

Os três indivíduos deixaram o bar e foram acompanhados a distância pelos policiais. Dirigiram-se então a uma residência no mesmo bairro, pertencente ao suspeito que havia buscado os outros dois no bar. Subitamente, eles emergiram da casa portando uma caixa de papelão, momento em que foram abordados pelas autoridades.

Durante a abordagem, foram descobertos 10 tijolos de cocaína, totalizando mais de 13 quilogramas da substância. O proprietário da residência, de 44 anos, o segundo suspeito, de 39 anos e residente no bairro Bela Vista, e o terceiro suspeito, de 35 anos e proveniente de Mogi Guaçu, do Jardim Cristina, foram presos em flagrante.

Os três suspeitos foram conduzidos à sede do Denarc, em São Paulo, onde foram devidamente autuados. Vale ressaltar que um dos detidos já estava sendo procurado pela Justiça, enquanto os outros dois possuíam histórico criminal anterior.

Além dos entorpecentes, uma balança de precisão e um veículo Honda HR-V também foram apreendidos durante a operação policial realizada no Parque da Imprensa.