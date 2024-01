Resgatando o Equilíbrio: Homeopatia como aliada na jornada de saúde

A homeopatia trata-se de um tipo de tratamento terapêutico que tem como objetivo a promoção da cura natural do nosso corpo.Essa é uma especialidade da medicina alternativa já reconhecida ela própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde o ano de 1980.Portanto, a OMS considerada essa como um tipo de medicina complementar que ajuda a prevenir doenças, ajuda a recuperar e a promover a saúde.

Ela possui um aspecto holístico e, dessa forma, o tratamento acontece considerando o todo, e não apenas a parte doente.

Isso significa que para essa medicina, apenas se o corpo estiver em harmonia total e tratando o indivíduo de forma completa é que será possível sanar a doença.

Por isso mesmo, a homeopatia tem um grande componente preventivo, evitando assim o surgimento de doenças. Vamos entender mais sobre como a homeopatia é uma aliada na jornada de saúde!

Entendendo a homeopatia como aliada da saúde

A homeopatia tem como base principal o princípio da similitude, que base da premissa de que o semelhante cura o semelhante.A partir daí, começou a se fazer o processo da experimentação, mostrando que uma substância que causa a doença é um indivíduo saudável também pode ser o motivo da sua cura.

Quando foi desenvolvida essa terapia, fazia-se a observação das manifestações ocasionados no corpo do indivíduo saudável, para que então a mesma substância fosse receita a esse paciente posteriormente para tratá-los.Uma das maiores diferenças da homeopatia para a medicina tradicional é, então, justamente a questão do equilíbrio ou da semelhança.No caso da medicina tradicional ou alopatia, há o trabalho dos efeitos contrários, buscando a produção de medicamentos diversos que vão combater a doença em uma espécie de “contramão”.Aliás, algo que nem todos sabem é que a homeopatia já é incorporada pelo nosso SUS, desde 2006, o que garante acesso a ela através das unidades básicas de saúde à toda a população.

Os medicamentos na hemopatia

Na homeopatia, os medicamentos são sempre produzidos partindo-se de substâncias extraídas diretamente dos animais, minerais e vegetais.Elas então são diluídas ao máximo para que se tornem bem menos agressivas à nossa saúde, o que faz delas extremamente benéficas.

Esses medicamentos são prescritos então pelos médicos ao longo de todo o tratamento em doses bem pequenas, o que é uma outra característica do tratamento homeopático.

Nele, há a migração do que é mais complexo até o mais simples, diminui-se o que é exagerado e mantém-se o pouco, busca-se a unidade e não a divisão.

Veja também: Nux vomica para que serve e quais os benefícios?

A homeopatia pode tratar a saúde emocional

Engana-se quem acredita que a homeopatia só é utilizada para tratar os problemas de saúde física ou biológica.Afinal, como ela enxerga o ser humano como um todo e não dividido, entende que causas emocionais podem estar sim relacionadas com queixas clínicas.Para quem sofre de transtornos como ansiedade e depressão, por exemplo, e não sente os bons resultados somente no uso dos medicamentos tradicionais, a homeopatia pode ser uma ótima aliada.Nem sempre os medicamentos convencionais para os transtornos emocionais visam solucionar os problemas do corpo de maneira geral, focando apenas nos sintomas e não nas causas.É a partir daí que o uso da homeopatia ganha destaque para quem sofre com esses transtornos em sua vida há muito tempo.

O equilíbrio promovido pela homeopatia não é apenas para quem está doente

Ao contrário do que muitos pensam, não há a necessidade de estar doente para tornar-se um adepto dos tratamentos terapêuticos, pelo contrário.Como falamos anteriormente, a homeopatia tem um grande componente preventivo, o que significa que há como aplicá-los também para tornar a sua saúde melhor, ainda que não esteja doente naquele momento. É possível, então, prevenir possíveis enfermidades no futuro!

Existe diferença entre florais e medicamentos homeopáticos?

Sim, a maioria das pessoas ainda confunde medicamentos homeopáticos com os florais. Usar estes últimos não significa que você é adepto do tratamento homeopático.Afinal, os florais tratam-se de um tipo de terapia energética, enquanto que os medicamentos da homeopatia são criados de modo bem específico pelo processo de agitações e diluições.

Conclusão