Cadeira inclusiva possibilita passeio na Fazenda Campininha

Na manhã do último sábado, dia 27 de janeiro, ocorreu a 1ª edição da Trilha Inclusiva, realizada na Fazenda Campininha, na Estação Experimental de Mogi Guaçu, no Distrito de Martinho Prado Júnior. Os participantes passaram pela trilha da Lagoa dos Patos, que soma três quilômetros de distância, e eles utilizaram uma cadeira adaptada para deficientes físicos: a cadeira Julietti. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Ao longo da trilha, os responsáveis realizaram três paradas: no centro de visitante, meliponário (uma coleção de colmeia de abelhas) Abelha Feliz e por um comedouro ecológico, todos na Fazenda Campininha. O evento contou com o trabalho voluntário dos alunos de educação física da Unimogi. “Foi uma experiencia gratificante para todos. Uma oportunidade para as pessoas com deficiência física de conhecerem um pouco do nosso meio ambiente, novas paisagens, de estar no meio da natureza”, comentou o secretário adjunto da SEL, Maycon Cléber Tomé.

O secretário adjunto explicou que a SEL adquiriu quatro cadeiras Julietti por meio de um programa desenvolvido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo. “Após a conquista da cadeira, nós promovemos essa primeira ação para atender as pessoas com deficiência e outros eventos serão realizados com o objetivo de promover a inclusão desse público no esporte”, ressaltou.