Renovias tem vagas para motorista de guincho leve e operador de pedágio

A Renovias, concessionária responsável pelas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais, está com vagas de trabalho abertas para operador (a) de tráfego I (motorista de guincho leve) e operador (a) de pedágio.



Para a oportunidade para operador (a) de tráfego, o candidato deve ter ensino fundamental completo, CNH categoria “D” e residir em São João da Boa Vista. Já a vaga para operador (a) pedágio indica a necessidade de ensino fundamental completo e residência em Campinas (nos bairros Jardim Miryan e Jardim do Bosque).



A Renovias tem o compromisso de construir uma cultura cada vez mais diversa e inclusiva, valorizando a diversidade e promovendo a inclusão de mulheres, negros, profissionais PcD’s, pessoas que pertencem às comunidades LGBTQIAP+ e profissionais de qualquer idade a se candidatarem às vagas.



O prazo de candidatura para a vaga se encerra na segunda-feira (4). Os interessados devem se cadastrar, obrigatoriamente, através dos dois canais de comunicação destinados a este processo. Envie e-mail para recrutamento.renovias@grupoccr.com.br e para vagas@renovias.com.br.



A concessionária oferece salário compatível com a função, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.