Quadras de tênis do Campano serão reformadas e quadra poliesportiva receberá nova pintura

Os serviços de reforma das quadras de tênis do centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, foram iniciados. Quem passa pelo local já observa a movimentação no local. A empresa CMR Construtora Ltda foi a vencedora do processo licitatório e terá o prazo de quatro meses para concluir o serviço. As melhorias foram iniciadas nesta quarta-feira, dia 30 de outubro.

Além das quadras de tênis, o contrato prevê ainda a pintura da quadra poliesportiva do Campano. O valor do investimento é de R$ 509.018.71. “Estão previstos diversos serviços, como a reforma do piso das quadras, refazendo toda a base, pintura e instalação de novas luminárias, além da adequação de acessibilidade e a pintura da quadra poliesportiva”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi.

Vale lembrar que, em agosto de 2022, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Arena Campano, o novo complexo de quadras de areia para a prática de esportes do centro esportivo Antonio Campano. O complexo conta com três quadras para quatro modalidades. O local é usado pela comunidade para a prática das modalidades de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei e beach tênis.