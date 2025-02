Renovias conscientiza moradores de Mogi Guaçu sobre descarte irregular de lixo na rodovia

Mais um trabalho voltado à proteção do Meio Ambiente e da Saúde Pública. Na manhã desta quarta-feira (12), a Renovias realizou no km 176, da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu, uma ação para combater o descarte irregular de resíduos na rodovia. Equipes de Conservação da concessionária estiveram no local promovendo a coleta de lixo e um trabalho de roçagem da grama.

O objetivo foi incentivar a comunidade lindeira a colaborar com a limpeza no trecho urbano e conscientizar sobre como materiais descartados irregularmente na malha viária podem acumular água e tornarem-se criadouros para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O número de casos da doença disparou em Mogi Guaçu e região, nos últimos meses.

Durante a ação, uma equipe da concessionária distribuiu folhetos para pedestres que utilizam a passarela do km 176, reforçando o respeito ao meio ambiente, com dicas sobre como proteger a natureza e descartar os resíduos em local apropriado. Materiais como sacolas plásticas, pneus e garrafas pets são encontrados com frequência ao longo do trecho.

“A preocupação que temos não é somente a remoção do lixo, mas também realizar a manutenção dos elementos de drenagens ao longo da rodovia. Uma canaleta assoreada e suja, por exemplo, acaba se tornando foco de dengue porque acumula água parada. Então, essa limpeza constante na rodovia é essencial para a questão de saúde pública. Uma rodovia limpa serve como exemplo para que nenhuma pessoa suje o espaço”, afirmou Darcio Pereira Ferraz, Analista de Obras e Conservação da Renovias.

Multa

Quem atira qualquer objeto pela janela do carro em uma rodovia pode colocar a vida de dezenas de pessoas em risco. Vale lembrar que essa prática é considerada infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando multa de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.