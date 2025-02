Prefeitura recomenda vacinação contra a febre amarela para as pessoas não imunizadas

No início deste mês, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento da transmissão da febre amarela durante o período sazonal da doença, que vai de dezembro a maio, especialmente em São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. A nota técnica, encaminhada às Secretarias de Saúde, recomenda a intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas de risco.

Além do alerta do Ministério da Saúde, o registro de uma morte causada por febre amarela no distrito de Sousas, em Campinas, trouxe ainda mais preocupação com o tema. Por isso, a Secretaria da Saúde de Mogi Guaçu faz um alerta às pessoas que ainda não tomaram a vacina contra essa doença para que procurem uma Unidades Básicas de Saúde para receber a dose do imunizante. Pessoas a partir dos nove meses de idade já podem tomar a vacina.

Pessoas que planejam viajar para áreas com transmissão da febre amarela ou para regiões rurais e de mata devem verificar a carteira de vacinação. Quem ainda não tomou a vacina ou recebeu a dose fracionada em 2018 deve procurar uma Unidade de Saúde. Em Mogi Guaçu, segundo dados da Vigilância Epidemiológica, a cobertura vacinal contra a febre amarela é 79,8%. O Ministério da Saúde recomenda uma cobertura de 95% da população.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, a enfermeira Rosa Maria Pinto, informou que, em Mogi Guaçu, todas as UBSs tem doses disponíveis e que haverá um reforço nos postos da Zona Rural. “Nós recomendamos a vacinação de quem não é imunizado, principalmente quem mora ou frequenta a Zona Rural. Nosso índice de imunização é bom, mas pode melhorar”, comentou a coordenadora.

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por mosquito. No ciclo urbano, a transmissão ocorre pelo mosquito Aedes albopictus ou Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Nas regiões fora dos centros urbanos, a doença é transmitida pelos mosquitos Haemagogus e o Sabethes. É uma doença grave, que se caracteriza por febre repentina, calafrios, dor de cabeça, náuseas e leva a sangramentos no fígado, no cérebro e nos rins, podendo, em muitos casos, causar a morte.

Além da vacinação, é fundamental adotar medidas de proteção individual, como o uso de calças e camisas de manga longa, sapatos fechados e a aplicação de repelentes nas áreas expostas do corpo. Como os vetores do vírus da febre amarela têm hábito diurno, essas precauções devem ser mantidas ao longo de todo o dia. Em caso de sintomas, é importante buscar atendimento médico e informar sobre a possível exposição a áreas de risco.