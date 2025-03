Médico fará laudo após avaliação em pessoas em situação de rua

A Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca), em parceria com as Secretarias de Assistência Social, de Segurança e de Serviços Municipais, continua com o trabalho diário de abordagens as pessoas em situação de rua. A partir desta semana, a equipe passa a contar com o apoio de um médico da Secretaria Municipal de Saúde, que vai fazer avaliação dessa população por conta da dificuldade em levá-la para atendimento.

Um cronograma de trabalho foi montado e o profissional médico vai acompanhar o trabalho de abordagem. Nesta semana, por exemplo, o médico Cláudio Pessoa esteve com a equipe em alguns pontos conhecidos da cidade, como praças e avenidas. Após a avaliação, o médico vai fazer o laudo que será anexado ao controle das visitas e encaminhado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos.

“O médico vai fazer a avaliação e o laudo será encaminhado para o Jurídico da Prefeitura, para que seja iniciado o processo de internação compulsória dos casos em que as abordagens não conseguem êxito mesmo após muita conversa. A maioria dessas pessoas sofrem com a dependência química e alcoólica. Então, o município vai procurar ajuda da Justiça para tentar uma resolução para esses casos”, comentou Elzio Romualdo, secretário de Segurança.

No período de 6 de janeiro a 28 de fevereiro, a Esca realizou 515 abordagens as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Deste total, 31 indivíduos foram acolhidos, 20 pessoas receberam passagens de ônibus para retornar para as suas cidades de origem e outras duas foram direcionadas para a reinserção familiar.

Além disso, 155 deles foram encaminhados para receber atendimento especializado, sendo no Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), na Rede Sociassistencial e na Rede Intersetorial.

Em Mogi Guaçu, estão cadastradas 153 pessoas em situação de rua, sendo 26 delas de outros municípios.

A Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca) realiza um trabalho permanente junto a esse público-alvo por meio de buscas ativas nos principais pontos críticos de Mogi Guaçu, como a região central, Praça da Capela e nos Jardins Zaniboni, na Zona Leste, e Guaçu Mirim, na Zona Sul.