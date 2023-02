Primeira etapa Média Paulista de Ciclismo será nos dias 11 e 12 de março em Mogi Guaçú (SP), dia que a entidade completa 44 anos

A Média Paulista de Ciclismo, em parceria com a Prefeitura Municipal Mogi Guaçú, realiza nos dias 11 e 12 de março, a 1ª etapa Media Paulista de Ciclismo. A prova será disputada em circuito na Avenida dos Trabalhadores. Vale ressaltar que a primeira largada no dia 11/03, sábado, será às 19h e no domingo, dia 12/03, o horário da primeira bateria será às 08h.

O circuito é disputado desde 1979, mas começa o ano com uma nova administração. Marcelo Coelho, atual presidente da Confederação Brasileira de Mountain Bike e realizador de um dos maiores eventos de ciclismo do Brasil, a “Descida das Escadas de Santos”, hoje é o novo administrador da entidade e acredita no crescimento da modalidade, com esta renovação.

“A Média Paulista é sem dúvida o maior celeiro de talentos do ciclismo brasileiro e revelou grandes nomes, inclusive olímpicos, mas passou por momentos difíceis, como todo o esporte no mundo e ressurge em Mogi Guaçu em março ”, disse.

As disputas serão em circuito de rua em 25 categorias, divididas por idade e qualidade técnica, masculina e feminina. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para interessados a partir de 12 anos de idade. Cada competidor terá direito a um kit, composto por camiseta, gym bag e um squeeze. Na arena do evento, haverá pontos de água e frutas para garantir a hidratação dos atletas. A prova terá premiação em dinheiro, entrega de troféus e medalhas, além de distribuição de brindes.

A 1ª etapa Média Paulista de Ciclismo é uma realização Média Paulista, entidade esportiva, sem fins lucrativos, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu. E GELOG. Acesse: https://mediapaulistadeciclismo.com.br/

Confira a programação:

Sábado – 11/03/2023

09h00 – Café da manha – Comissários;

10h00 – Inicio curso de Comissários;

13h00 – Break para almoço – Comissários;

14h00 –Retorno almoço- Comissários;

16h00- Encerramento do Curso – Comissários;

18h00 – Início das Atividades na secretaria (pista)

19h00 – Rachões

1ª largada – 19h00 (demais largadas, após a chegada da bateria anterior. Circuito 1960m)

Domingo – 12/03/2023

07h00 – Início das atividades da Secretaria;

08h00 – Início do evento – largada da primeira bateria da prova de resistência;

13h00 – Encerramento da prova;

14h00 – Premiação das categorias

Regulamento completo do evento no site da entidade: www.mediapaulista.com.br

Cronometragem via transponder/chip.