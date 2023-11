Prefeitura vai aprimorar o Comitê de Enfrentamento aos Eventos Climáticos 

A Prefeitura de Mogi Guaçu vai aprimorar o Comitê de Enfrentamento aos Eventos Climáticos. O objetivo é definir ações preventivas e de redução de danos provocados por eventos climáticos extremos. O assunto foi debatido durante uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira, dia 22 de novembro, na sala de reuniões da Câmara.

O encontro contou com a participação dos representantes das principais Secretarias Municipais, como Governo, Serviços Municipais, Obras e Mobilidade, Segurança, Comunicação, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, além da Ouvidoria, da Defesa Civil e do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

“Estamos mobilizados para minimizar, reduzir ao máximo os impactos dessas emergências climáticas, tempestades e ventanias fortes, pois nossa meta é deixarmos as equipes prontas para agir de forma assertiva”, comentou Ivan Pinheiro, secretário de Governo.

O Comitê irá estabelecer uma programação com ações e informações preventivas e mobilizar todas as Secretarias Municipais e órgãos participantes de forma imediata e coordenada para o atendimento imediato de qualquer fenômeno climático extremo.

O município já conta com o Plano de Contingência com o objetivo de estabelecer procedimentos de mobilização e de comunicação das equipes, nos eventos naturais, com foco na redução de impacto negativo causado por desastres e no restabelecimento dos serviços à população.

“Sabendo das demandas e das dificuldades de cada Secretaria Municipal nós vamos formular o planejamento operacional para criarmos o Comitê de Crise e, assim, colocar em prática as ações desde as de prevenção quanto nos casos de acionamento das equipes”, explicou Paulo Henrique da Silva Gomes, secretário de Segurança.

As ações práticas do Comitê visam enfrentamento de períodos com eventos climáticos, entre eles, tempestades e chuvas com raios e granizo. A Defesa Civil terá um canal exclusivo de comunicação direta com as demais equipes, a fim de agilizar o fluxo de informação entre órgãos e, com isso, atender a população de forma otimizada em cenário climático com risco de danos.

Alertas

Por causa das condições climáticas extremas ocasionadas pela influência do fenômeno El Niño, a Defesa Civil do Estado de São Paulo antecipou o início da Operação Chuvas de Verão 2023/2024. Previsto para começar em 1° de dezembro, o programa já está em vigor e vai até abril de 2024, e busca minimizar os impactos negativos das chuvas para a população.

Entre as principais ações da operação estão análise de cenários de risco, monitoramento constante de dados meteorológicos, atuação de equipes 24 horas para aumentar o tempo de resposta para atuar em emergências, entre outras medidas.

“A Operação Chuvas de Verão começou um mês mais cedo por conta das mudanças climáticas e a previsão é de chuvas intensas a partir de agora, o que nos deixa em alerta para atuarmos desde já, seja na prevenção ou nas ocorrências. Por isso, a importância de estarmos unidos e com as ações planejadas para atuarmos de forma mais ordenada quando necessário”, ressaltou Carmelito Osório Silveira, diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil de Mogi Guaçu.

SMS

A Defesa Civil de São Paulo envia mensagens (SMS) diretamente para os cidadãos. O serviço de texto fornece informações meteorológicas sobre qualquer um dos 645 municípios do Estado de São Paulo. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP), responsável pelas mensagens enviadas, ressalta que o serviço é totalmente gratuito.

Caso não tenha recebido a mensagem para realizar o cadastramento, é possível solicitar o serviço enviando um SMS para o número 40199. Basta enviar o CEP da sua residência ou de outros locais de interesse em qualquer período. Os usuários podem cadastrar quantos endereços quiserem, desde que faça um cadastro por SMS.