Novo pacote de recapeamento asfáltico inclui 11 vias em diferentes bairros 

Em continuidade ao programa de recapeamento asfáltico da cidade, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nesta quinta-feira, 23 de novembro, mais um pacote de obras que inclui a revitalização de 11 vias em diversas localidades do município. Este novo pacote será dividido em quatro lotes e irá recuperar cerca de 30.873 metros quadrados de vias nas seguintes localidades: Bairro do Lote, Jardim Guaçu Mirim, Vila Paraíso, Parque Cidade Nova, Jardim Itacolomy/Bandeirantes e Jardim Ypê II.

O serviço começou pelo Lote 1 no Bairro do Lote, tendo a Rua Nunes Pedrosa como a primeira via a receber a manutenção e, na sequência, o recape abrangerá a Rua Antunes Garcia e a Travessa Maria Lovato. Depois, o serviço será feito na Rua Sérgio Sínico, no Jardim Guaçu Mirim. O trabalho será executado pela Construtora Simoso e terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela sinalização de trânsito após a conclusão do recapeamento asfáltico das vias.

Entre as demais ruas que irão receber a manutenção da malha viária estão a Rua Martin Afonso e Rua Mém de Sá, na Vila Paraíso, e Rua Arcúrio Alves Ramos, no Parque Cidade Nova (Lote 2); Rua Professor Armando dos Santos, no Jardim Itacolomy/Bandeirantes (Lote 3); e Rua Jandaia do Sul, Rua Cruzeiro do Oeste e Rua Kaloré, no Jardim Ypê II (Lote 4). O serviço será executado por meio do Convênio Estadual São Paulo Sem Papel com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.

É importante destacar que o serviço deste novo pacote de 11 vias será realizado simultaneamente com o outro pacote de recapeamento asfáltico já em andamento de 32 ruas e avenidas iniciado no dia 18 de outubro.

De acordo com o prefeito Rodrigo Falsetti, seu governo vem trabalhando forte na recuperação de ruas e avenidas do município. “Este trabalho tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana da cidade, o que beneficiará todos os cidadãos guaçuanos”, comentou ele.

Simultâneo

Nesta quinta-feira, 23 de novembro, a Prefeitura de Mogi Guaçu também concluiu os serviços de recapeamento asfáltico da Rua São Benedito, no Bairro do Lote. Esta rua se encontrava em péssimo estado de circulação e há muitos anos não recebia manutenção. A Rua São Benedito faz parte do pacote de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu que começaram a receber recapeamento asfáltico no mês de outubro.

O trabalho também é feito pela Construtora Simoso com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).